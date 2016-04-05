unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?
Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ. Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас? 25 травня 2014 року вибори президента України.
Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?
Вчи історію, Гіркін пішов з Слов'янська 5 липня, до того часу в Донецьку та Луганську було лише по кілька десятків легкоозброєних бойовиків, після приходу гіркінців ці міста були остаточно втрачені. Коли Порох став президентом то одразу почав односторонні перемир'я, які росіянами використовувались для поповнення БК та живої сили.
Митя, щось від тебе тхне москальським агітпропом: "іх там нєт", легкоозброєні шахтарі". А потім прийшов рятівник і з червня 2019 року розпочалося розведення військ (не переплутайте зі здачею Донбаса), пасажірськи шатли на Крим, пошук миру в очах. А ще попутно пройобана підготовка до вторгнення 2022, коли з кожної праски кричали про напад (звісно, свинячий візг), а у відповідь - "можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги" у лютому (!!!) 2022, а ще здав москалям Харківську, Міколаївську, Запорізьску та Херсонську області Вчи історію
unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?
Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ. Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас? 25 травня 2014 року вибори президента України.
Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?
Вчи історію, Гіркін пішов з Слов'янська 5 липня, до того часу в Донецьку та Луганську було лише по кілька десятків легкоозброєних бойовиків, після приходу гіркінців ці міста були остаточно втрачені. Коли Порох став президентом то одразу почав односторонні перемир'я, які росіянами використовувались для поповнення БК та живої сили.
Тобто Маріуполь не був звільнений при Пороху
13 июня Батальон МВД Украины «Азов» при поддержке украинских силовиков и бронетехники выбили сепаратистов ДНР из всех удерживаемых зданий. Наиболее длительный бой развернулся возле местного штаба ДНР. К концу дня над административными зданиями Мариуполя были подняты украинские флаги. В результате операции убито 5 бойцов ДНР, несколько десятков арестовано
Всі ці "альтернативні історії" це як гадання по кофейній гущі. Не знаємо ми чи здав Порох Донбас, чи врятував Україну від повномасштабного вторгнення вже в 2015 і важко довести як би було, якщо б він прийняв інше рішення...
Дюрі-бачі написав:Всі ці "альтернативні історії" це як гадання по кофейній гущі. Не знаємо ми чи здав Порох Донбас, чи врятував Україну від повномасштабного вторгнення вже в 2015 і важко довести як би було, якщо б він прийняв інше рішення...
Є факти: - велика частина Донбасу при Пороху була звільнена - повномасштабного вторгнення не було
Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція