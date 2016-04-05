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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6666666766686669>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:18

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена

Але не весь. Звільняли, поки москалі не ввели свої війська. А потім пішов мінський договорняк. На місці Пороха далеко не кожен би віддав приказ "мочити москалів на нашій землі", бо це досить ризиковано.

Тобто контекст розмови "Порох здав Донбасс" дуже швидко трансформувався в "Звільнив Донбасс. Але не весь"

І додалось "мінський договорняк".

Проте мінські домовленості дозволили зупинити Путіна та підготувати українську армію
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:19

  pesikot написав:Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція

Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:25

  unicdima написав:
  pesikot написав:Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція

Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.

Ти дурне, яке нічого не пам"ятає, а пише лише штампи

А Маріуполь на що обміняли ?
Про це ти, свого брехливого язика, засунув в дупу
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:28

  unicdima написав:
  pesikot написав:Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція

Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.

Напиши тут краще про Наума Барулю - зеленого кавеено-квартального дружка з кацапським паспортом, бізнсзом у Криму, дочкою в депутатах слуги народу та зятьком на посаді вінницької ВЦА ! Слабо ?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:31

  unicdima написав:
  pesikot написав:Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція

Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.

да ты реально unicально упоротое...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:33

С - справедливість!

  Banderlog написав:
  Успіх написав:[quote="5683069Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?

+++++++++

нічого не прийняли поки.
пан Холява трохи забіг вперед паровозу



++++++++

Ну ок.
Але те, що хочуть прийняти - там все ок саме по ДЕмобілізації?
18-24 міс хочуть прийняти? :D

Нема там дибільних 36-48міс? :evil:

+++++++
[/quote] прийняли про продовження мобілізації і про заборону виборів)
Той який ви маєте на увазі то про те як блокуватимуть на касі в магазині і демобілізацію щетхтозна скільки буде обговорюватись) но точно не сьогодні. :lol: видихайте.[/quote]

+++++++++

Одним словом, якщо б в мене не було плану Б, то я би вже знав ЧІТКО, кому цілитись в коліно!!! :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:35

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція

Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.

Ти дурне, яке нічого не пам"ятає, а пише лише штампи

А Маріуполь на що обміняли ?
Про це ти, свого брехливого язика, засунув в дупу

Порохате, по ситуації на Донбасі я знаю більше ніж вся ваша брехлива шобла разом взята, тому закрий писок і не вякай.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:42

  Прохожий написав:да ты реально unicально упоротое...

как твой муж, бьет? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:45

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Це не факти, а брехня як завжди.
Сєпари їздили по Донбасу, вішали по дорозі прапори, а твій Порох асвабадітєль їх знімав, тобто ніяких звільнень не було.
Слов'янськ і Краматорськ для піару Пороха обміняли на Донецьк та Луганськ.

Ти дурне, яке нічого не пам"ятає, а пише лише штампи

А Маріуполь на що обміняли ?
Про це ти, свого брехливого язика, засунув в дупу

Порохате, по ситуації на Донбасі я знаю більше ніж вся ваша брехлива шобла разом взята, тому закрий писок і не вякай.

Та ти шоо, только все твои знания, удивительным образом, совпадают с нарративами российской пропаганды

А факты ты признавать отказываешься

Кстати, ИЧСХ
Дубинский был против Пороха - обвинен в измене
Деркач был против Пороха - обвинен в измене
unicdima против Пороха - ....

PS. Выше я тебе привёл карты, как Порох "сдавал" Донбасс
И да, на что обменяли Мариуполь, знаток ты диванный ?
pesikot
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  #<1 ... 6666666766686669>
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