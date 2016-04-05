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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 лют, 2024 20:46
Успіх написав:
Нема там дибільних 36-48міс?
Там поправок, как по земле было. Первое чтение будет идти долго, а второе возможно только в марте. А что будет в марте в стране?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 06 лют, 2024 20:52
Schmit написав:
Зедент за "три дня" безповоротно здав 25% української території з ЗАЕС, москалів запустили на правий берег, підпустили під самий Київ, Харків, Чернігів, Суми..., а воно як ні в чому не бувало, пригадує якісь події з паралельної реальності, де Порох здавав Донбас - дивовижно.
там Київ рятували...
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Goodman
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Додано: Вів 06 лют, 2024 20:55
unicdima написав: Прохожий написав:
да ты реально unic
ально упоротое...
как твой муж, бьет?
А что, факты из твоей жизни, покоя не дают ?
И давно тебя муж бьёт ? и как регулярно ?
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pesikot
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:02
pesikot написав:
PS. Выше я тебе привёл карты, как Порох "сдавал" Донбасс
И да, на что обменяли Мариуполь, знаток ты диванный ?
Це не карти, а фуфло для лохів.
На 20 травня все тіпа під сєпарами, а реально гіркінці сиділи в Слов'янську і Краматорську, ще у Горловці безлєровці, Донецьку та Луганську всяка шелупонь дрібна. Реально це одиниці міст де були якісь озброєні бойовики.
Більше всього веселить Кривоніс, який усюди зараз розказує про хероїчну оборону Краматорського аеродрому, а по факту в Краматорську у Гіркіна було менше бійців ніж у Кривоноса спецназа та десантників.
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unicdima
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