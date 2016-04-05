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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6666666766686669
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Нема там дибільних 36-48міс?
Там поправок, как по земле было. Первое чтение будет идти долго, а второе возможно только в марте. А что будет в марте в стране?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Зедент за "три дня" безповоротно здав 25% української території з ЗАЕС, москалів запустили на правий берег, підпустили під самий Київ, Харків, Чернігів, Суми..., а воно як ні в чому не бувало, пригадує якісь події з паралельної реальності, де Порох здавав Донбас - дивовижно.

там Київ рятували...
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 20:55

  unicdima написав:
  Прохожий написав:да ты реально unicально упоротое...

как твой муж, бьет? :D

А что, факты из твоей жизни, покоя не дают ?
И давно тебя муж бьёт ? и как регулярно ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:02

  pesikot написав:PS. Выше я тебе привёл карты, как Порох "сдавал" Донбасс
И да, на что обменяли Мариуполь, знаток ты диванный ?

Це не карти, а фуфло для лохів.
На 20 травня все тіпа під сєпарами, а реально гіркінці сиділи в Слов'янську і Краматорську, ще у Горловці безлєровці, Донецьку та Луганську всяка шелупонь дрібна. Реально це одиниці міст де були якісь озброєні бойовики.
Більше всього веселить Кривоніс, який усюди зараз розказує про хероїчну оборону Краматорського аеродрому, а по факту в Краматорську у Гіркіна було менше бійців ніж у Кривоноса спецназа та десантників. :D
unicdima
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