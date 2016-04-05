pesikot написав:PS. Выше я тебе привёл карты, как Порох "сдавал" Донбасс И да, на что обменяли Мариуполь, знаток ты диванный ?
Це не карти, а фуфло для лохів. На 20 травня все тіпа під сєпарами, а реально гіркінці сиділи в Слов'янську і Краматорську, ще у Горловці безлєровці, Донецьку та Луганську всяка шелупонь дрібна. Реально це одиниці міст де були якісь озброєні бойовики. Більше всього веселить Кривоніс, який усюди зараз розказує про хероїчну оборону Краматорського аеродрому, а по факту в Краматорську у Гіркіна було менше бійців ніж у Кривоноса спецназа та десантників.
pesikot написав:Тобто контекст розмови "Порох здав Донбасс" дуже швидко трансформувався в "Звільнив Донбасс. Але не весь"
"Звільнив Донбасс. Але не весь" це те саме, що "здав частину Донбасу". Відмова воювати далі це таке ж спірне рішення, як і "шашлики в травні": могло все бути як значно краще так і гірше. Але нам ніяк не допоможе гадання "а що було б, якщо б"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 06 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
unicdima написав:Зрозуміло, що ти не можеш назвати, що то за міфічні сили тримали весь Донбас коли основні сили бойовиків сиділи у Слов'янську. А в Маріуполі скільки було бойовиків? Тищі чи кілька десятків?
На что обменяли Мариуполь ?
Ответа от тебя нет. Значит, все твои утверждения - брехня
И ещё вопрос, если ты такой офигенный военный ... Почему ты не предложил план освобождения всего Донбасса в 2014 году ?
Є дві новини з США: 1) Байден вдягнув синьо-жовту краватку та звернувся до конгресу щодо прийняття компромісних домовленостей, які включають закони про кордон та допомогу Україні/Ізраїлю/Тайваню. Сказав, що заблокує окремий закон про допомогу лише Ізраїлю. На зараз компромісні домовленості блокує Трамп, забороняючи республіканцям за нього голосувати. 2) Апеляційний суд прийняв рішення про відмову Трампу у визнанні його непідсудним щодо справи про переворот у зв'язку з його недоторканністю(президентським імунітетом)https://www.holosameryky.com/a/trump-apeliatsija/7475360.html. Це може дуже посприяти тому, що республіканці не послухаються Трампа і все ж проголосують за закон. Ну і тучки згущуються над Трампом, бо по слухам самих доказів повно, що він брав безпосередню участь у силовому захваті влади. Основною лінію захисту була саме можливість імунітету. Тепер основною лінією залишається лише затягування часу, вкл апеляція в Верховний суд