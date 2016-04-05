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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6667666866696670>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:02

  pesikot написав:PS. Выше я тебе привёл карты, как Порох "сдавал" Донбасс
И да, на что обменяли Мариуполь, знаток ты диванный ?

Це не карти, а фуфло для лохів.
На 20 травня все тіпа під сєпарами, а реально гіркінці сиділи в Слов'янську і Краматорську, ще у Горловці безлєровці, Донецьку та Луганську всяка шелупонь дрібна. Реально це одиниці міст де були якісь озброєні бойовики.
Більше всього веселить Кривоніс, який усюди зараз розказує про хероїчну оборону Краматорського аеродрому, а по факту в Краматорську у Гіркіна було менше бійців ніж у Кривоноса спецназа та десантників. :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

..П.....ля ......
Хлопці закінчуйте свариться ......
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:07

unicdima
Повторяю вопрос, на что поменяли Мариуполь ?

Ответа так и не услышал

Только одни нарративы российской пропаганды

А карты - это карты от СНБО
Факты ты отрицаешь, а рассказываешь свою альтернативную историю

Ты либо полный идиот, либо кремлядь
Ведь только кремляди и идиоты рассказывают альтернативные истории

Ну примерно, как километровый Боинг в исполнении вечно пьяного Леонтьева (не певца)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:23

  pesikot написав:unicdima
Повторяю вопрос, на что поменяли Мариуполь ?

Ответа так и не услышал

Только одни нарративы российской пропаганды

А карты - это карты от СНБО
Факты ты отрицаешь, а рассказываешь свою альтернативную историю

Ты либо полный идиот, либо кремлядь
Ведь только кремляди и идиоты рассказывают альтернативные истории

Ну примерно, как километровый Боинг в исполнении вечно пьяного Леонтьева (не певца)

Зрозуміло, що ти не можеш назвати, що то за міфічні сили тримали весь Донбас коли основні сили бойовиків сиділи у Слов'янську.
А в Маріуполі скільки було бойовиків? :D Тищі чи кілька десятків?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Тобто контекст розмови "Порох здав Донбасс" дуже швидко трансформувався в "Звільнив Донбасс. Але не весь"

"Звільнив Донбасс. Але не весь" це те саме, що "здав частину Донбасу".
Відмова воювати далі це таке ж спірне рішення, як і "шашлики в травні": могло все бути як значно краще так і гірше.
Але нам ніяк не допоможе гадання "а що було б, якщо б"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 06 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:29

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Тобто контекст розмови "Порох здав Донбасс" дуже швидко трансформувався в "Звільнив Донбасс. Але не весь"

"Звільнив Донбасс. Але не весь" це те саме, що "здав частину Донбасу".
Відмова воювати це така ж спірне рішення, як і "шашлики в травні": могло все бути як значно краще так і гірше.

Вже почали формулювання корректувати

Проте, "здав частини Донбасу" і не зміг "відвоювати частину Донбасу" - ось, як заграло новими фарбами

Тільки, формально Порох нічого не здавав.
Неможливо щось здати, не будучи президентом
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:34

  unicdima написав:Зрозуміло, що ти не можеш назвати, що то за міфічні сили тримали весь Донбас коли основні сили бойовиків сиділи у Слов'янську.
А в Маріуполі скільки було бойовиків? :D Тищі чи кілька десятків?

На что обменяли Мариуполь ?

Ответа от тебя нет.
Значит, все твои утверждения - брехня

И ещё вопрос, если ты такой офигенный военный ...
Почему ты не предложил план освобождения всего Донбасса в 2014 году ?

Что помешало ? Диван, пенсия, грыжа ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:42

  Игорь Алексеевич написав:А чего так уцепились за Авдеевку. Что бы не получились у нас теперь Авдеевцы, как было с Азовом. :(

Західні ЗМІ вже неодноразово стверджували, що стояти до кінця з величезними втратами в Бахмуті, а тепер і в Авдіївці - вимога політичного, а не військового керівництва.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є дві новини з США:
1) Байден вдягнув синьо-жовту краватку та звернувся до конгресу щодо прийняття компромісних домовленостей, які включають закони про кордон та допомогу Україні/Ізраїлю/Тайваню. Сказав, що заблокує окремий закон про допомогу лише Ізраїлю. На зараз компромісні домовленості блокує Трамп, забороняючи республіканцям за нього голосувати.
2) Апеляційний суд прийняв рішення про відмову Трампу у визнанні його непідсудним щодо справи про переворот у зв'язку з його недоторканністю(президентським імунітетом)https://www.holosameryky.com/a/trump-apeliatsija/7475360.html. Це може дуже посприяти тому, що республіканці не послухаються Трампа і все ж проголосують за закон. Ну і тучки згущуються над Трампом, бо по слухам самих доказів повно, що він брав безпосередню участь у силовому захваті влади. Основною лінію захисту була саме можливість імунітету. Тепер основною лінією залишається лише затягування часу, вкл апеляція в Верховний суд
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 21:58

pesikot Мариуполь был портом и ЖД. Скорее всего его и отдали для того, чтоб можно было легально отгружать товары :D
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