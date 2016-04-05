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Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:09
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:21
Уме....
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:28
Как трогательно, Бетончик, до слез. Обычно женатых я посылаю, но для вас сделаю исключение. Добро пожаловать в мой динамо-клуб
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:36
(Україною керують представники «тіньової держави»
21.03.2023, 19:52
Україною керують представники «тіньової держави»
Останній Бастіон
"Слугам неукраїнського народу" до вподоби зберігати успадкований від попередників устрій, де громадяни – керований охлос, а вони – патриції.
Із такою думкою в інтерв'ю медіаресурсу "Себастьянович.TV" виступив досвідчений вітчизняний політичний технолог Сергій Гайдай, передає інформаційна агенція "Останній Бастіон".
Він стверджує, що у той час, як у США владу зацементовано руками представників так званого "deep state", тобто, національної еліти, в Україні аналогом виступає химерне "shadow state", скопійоване з російської кальки.
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...
Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.
Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", за сприяння Банкової одіозний олігарх Леонід Юрушев хоче взяти під контроль національні багатства України.)
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