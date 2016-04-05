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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6667666866696670
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08


https://www.youtube.com/watch?v=icLo2d1Pj1o
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08

  Andrey2512 написав:pesikot Мариуполь был портом и ЖД. Скорее всего его и отдали для того, чтоб можно было легально отгружать товары :D

Кто отдал ?
Какие товары ? Откуда и куда ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:09

  Andrey2512 написав:pesikot Мариуполь был портом и ЖД. Скорее всего его и отдали для того, чтоб можно было легально отгружать товары :D


гарно плюнюв в сторону загиблих. як цивільних, так і військових
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:21

  Kudrjavuy написав:
https://www.youtube.com/watch?v=icLo2d1Pj1o

:twisted: :mrgreen: :shock:
Уме....
https://moz.gov.ua/article/health/pacie ... koduvannja
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:28

  Бетон написав:
  fler написав:Свинья всегда найдет болото..(с) :wink:

Спасибо за аллегорию, но, чтобы вам понравиться, я перешёл на здоровое питание, в числе которого сегодня сварил куриный суп. Получилось зачётно, учитывая порванные лямки на тяге.
А к чёрту, открою бабулин бутыль вина урожая 2020 года

Как трогательно, Бетончик, до слез. Обычно женатых я посылаю, но для вас сделаю исключение. Добро пожаловать в мой динамо-клуб :D
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 22:36

(Україною керують представники «тіньової держави»
21.03.2023, 19:52

Україною керують представники «тіньової держави»
Останній Бастіон
"Слугам неукраїнського народу" до вподоби зберігати успадкований від попередників устрій, де громадяни – керований охлос, а вони – патриції.

Із такою думкою в інтерв'ю медіаресурсу "Себастьянович.TV" виступив досвідчений вітчизняний політичний технолог Сергій Гайдай, передає інформаційна агенція "Останній Бастіон".

Він стверджує, що у той час, як у США владу зацементовано руками представників так званого "deep state", тобто, національної еліти, в Україні аналогом виступає химерне "shadow state", скопійоване з російської кальки.


«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...

Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.

Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", за сприяння Банкової одіозний олігарх Леонід Юрушев хоче взяти під контроль національні багатства України.)
Kudrjavuy
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  #<1 ... 6667666866696670
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