"Звільнив Донбасс. Але не весь" це те саме, що "здав частину Донбасу".
Відмова воювати далі це таке ж спірне рішення, як і "шашлики в травні": могло все бути як значно краще так і гірше.
Але нам ніяк не допоможе гадання "а що було б, якщо б"
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Додано: Вів 06 лют, 2024 21:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Звільнив Донбасс. Але не весь" це те саме, що "здав частину Донбасу".
Відмова воювати далі це таке ж спірне рішення, як і "шашлики в травні": могло все бути як значно краще так і гірше.
Але нам ніяк не допоможе гадання "а що було б, якщо б"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 06 лют, 2024 21:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:29
Вже почали формулювання корректувати
Проте, "здав частини Донбасу" і не зміг "відвоювати частину Донбасу" - ось, як заграло новими фарбами
Тільки, формально Порох нічого не здавав.
Неможливо щось здати, не будучи президентом
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:34
На что обменяли Мариуполь ?
Ответа от тебя нет.
Значит, все твои утверждения - брехня
И ещё вопрос, если ты такой офигенный военный ...
Почему ты не предложил план освобождения всего Донбасса в 2014 году ?
Что помешало ? Диван, пенсия, грыжа ?
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:42
Додано: Вів 06 лют, 2024 21:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Є дві новини з США:
1) Байден вдягнув синьо-жовту краватку та звернувся до конгресу щодо прийняття компромісних домовленостей, які включають закони про кордон та допомогу Україні/Ізраїлю/Тайваню. Сказав, що заблокує окремий закон про допомогу лише Ізраїлю. На зараз компромісні домовленості блокує Трамп, забороняючи республіканцям за нього голосувати.
2) Апеляційний суд прийняв рішення про відмову Трампу у визнанні його непідсудним щодо справи про переворот у зв'язку з його недоторканністю(президентським імунітетом)
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:08
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:21
Уме....
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:28
Как трогательно, Бетончик, до слез. Обычно женатых я посылаю, но для вас сделаю исключение. Добро пожаловать в мой динамо-клуб
Додано: Вів 06 лют, 2024 22:36
(Україною керують представники «тіньової держави»
21.03.2023, 19:52
Україною керують представники «тіньової держави»
Останній Бастіон
"Слугам неукраїнського народу" до вподоби зберігати успадкований від попередників устрій, де громадяни – керований охлос, а вони – патриції.
Із такою думкою в інтерв'ю медіаресурсу "Себастьянович.TV" виступив досвідчений вітчизняний політичний технолог Сергій Гайдай, передає інформаційна агенція "Останній Бастіон".
Він стверджує, що у той час, як у США владу зацементовано руками представників так званого "deep state", тобто, національної еліти, в Україні аналогом виступає химерне "shadow state", скопійоване з російської кальки.
«Наш державний устрій, який український панівний клас отримав у спадок від СССР і розбудовував останні 30 років, складається з двох частин. Перша – це вітрина де красиво намальовані наш прапор, герб, Конституція, Верховна Рада, Уряд, стоять манекени Президента...
Начебто, він – Гарант Конституції. Але ж поруч манекени урядовців і депутатів, начебто слуг народу. Проте там за вітриною справжнє життя панівного класу, їх справжній світогляд, правила, корупційні схеми, особисті інтереси та взаємозв'язки. Це тіньова зона. Так, друга – це тіньова українська держава», – зазначив Сергій Гайдай.
Своєю чергою, як раніше повідомляв "Останній Бастіон", за сприяння Банкової одіозний олігарх Леонід Юрушев хоче взяти під контроль національні багатства України.)
Додано: Сер 07 лют, 2024 06:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Утро перестало быть томным ... ракеты, шахеды ...
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