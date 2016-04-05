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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6668666966706671
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:59

По оценкам Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины в восстановлении составляют 411 миллиардов долларов.

«Все понимают, что 50 миллиардов евро недостаточно», — говорит бельгийский консерватор Йохан Ван Овертвельдт, возглавляющий бюджетный комитет Европарламента.

 «Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — сказал Маттео Патроне.

Обозреватель Дэвид Игнатиус для The Washington Post «В чем согласны российский и украинский генералы — это поле боя другое».

Оценивая поле боя после почти двух лет военного конфликта, высшие российские и украинские генералы извлекают одни и те же уроки: танки, пилотируемая авиация и традиционные маневренные силы — это «сидящие утки», в то время как современные беспилотники и цифровые системы управления боем могут оказать решающее влияние.

▪️Россия осознала то, что Украина поняла более года назад — это «война алгоритмов», в которой цифровая разведка и системы целеуказания переписали правила конфликта. Туман войны, с которым полководцы сталкивались на протяжении веков, рассеялся. В новом прозрачном пространстве боевых действий передвижения крупных подразделений мгновенно становятся заметными и уязвимыми.

▪️Этот взгляд на оценки российских и украинских военных стал возможен благодаря опубликованным за последние две недели комментариям двух военачальников — бывшего начальника российского Генштаба генерала Юрия Балуевского и главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Статьи появились, соответственно, в российском издании «Армейский стандарт» и на сайте министерства обороны Украины.

▪️Происходящая в Украине тактическая революция подчеркивает, почему отказ Конгресса одобрить продолжение военной поддержки Киева со стороны США будет столь разрушительным. В то время как Россия все больше овладевает цифровыми технологиями ведения войны, Залужный беспокоится, что Украине мешает «истощение запасов ракет и боеприпасов у наших партнеров» и «трудности наших союзников в определении приоритетов поддержки».

▪️Комментарии Балуевского звучат как сигнал тревоги для его сослуживцев. Он утверждает, что так называемая специальная военная операция на Украине стала «беспрецедентным испытанием буквально всех компонентов военного дела и военного строительства»

Балуевский вторит многим западным комментаторам, утверждающим, что на Украине оборона взяла верх над наступлением. «ПВО одержала неожиданный триумф над военной авиацией», которая «потеряла способность массово действовать над вражеской территорией» и даже должна летать «с осторожностью над своей собственной территорией», пишет генерал Балуевский.

▪️Танк «стал одной из главных жертв боевого опыта последних двух лет», поскольку превратился в «легко обнаруживаемую и легко поражаемую цель» и «оказался очень уязвимым для мин», считает Балуевский. «Невозможность сосредоточения войск... вынуждает нас вести боевые действия небольшими подразделениями и отдельными боевыми машинами», — утверждает генерал.

▪️У Балуевского есть несколько язвительных комментариев по поводу характеристик российского оружия. «Качественное превосходство артиллерии НАТО очевидно», утверждает он. Конфликт на Украине «выявил значительное отставание российских артиллерийских и ракетных систем и требует их первоочередного радикального перевооружения в ближайшие несколько лет».

▪️Победителями в этом военном конфликте стали БПЛА. «Беспилотные летательные аппараты быстро и безоговорочно завоевали воздушное пространство», — утверждает Балуевский. Залужный соглашается, что «беспилотные системы, наряду с другими новыми видами вооружений, являются практически единственным инструментом для выхода» из тупика окопной войны.

▪️Урок для США, помимо неотложной необходимости продолжать военную помощь Украине, заключается в том, чтобы сосредоточить эту поддержку на высокотехнологичном оружии, которое имеет значение. Оружие, вызывающее бесконечные споры, такое как танки и истребители F-16, менее важно, чем беспилотники, зенитные установки и средства радиоэлектронной борьбы.

▪️Лучшим оружием сегодня, соглашаются российский и украинский генералы, могут быть небольшие дешевые системы, такие как беспилотники с «видом от первого лица», которые летят к цели, как крошечные смертники, и их практически невозможно остановить. Ужасающим фактом является то, что эти бесшумные убийцы могут быть куплены и использованы практически любым человеком в любой точке Земли. Это, по мнению генералов, новый день в войне.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:01

Все потрібно робити з розумом!©

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Можно коняку. Грам 50
выпил с утра и весь день свободен)

Ну, щоб бути "вільним" треба не 50, а 500грам випити :mrgreen:
Головне потім не попастися на очі комбату, або зампотилу :mrgreen:
А то вийде так, що наче, ти поїхав у Німеччину пити той коньяк, якщо впаяють протокол і знімуть всю премію! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:03

  vitaliiangel написав: «Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — сказал Маттео Патроне.


Это фантастика (с)

Не существует решений, которые могут резко увеличить доходы в бюджет, разве что в очередной раз забрать и поделить, чтобы на выходе все были бедными, уже без исключений.

Очень легко что-то разрушить, а вот построить что-то новое сложно, да и найти инвесторов уже не реально, доверие утеряно. В этой стране из тебя сразу сделают "олигарха", как следствие "врага народа", ...
Востаннє редагувалось Примат в Сер 07 лют, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:07

  Примат написав:
  vitaliiangel написав: «Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — сказал Маттео Патроне.


Это фантастика (с)

Не существует решений, которые могут резко увеличить доходы в бюджет, разве что в очередной раз забрать и поделить, чтобы на выходе все были бедными, уже без исключений

Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:12

  _hunter написав:Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же.

Нельзя тут что-то сделать, так как лехторат считает, что заводы растут из земли сами по себе как грибы, электроэнергия это просто дар божий, а коммуналка ...
75% процентов считают, что нужно только забрать и поделить. Ничего не будет тут. Просто исторически заложено в голове такое мышление, плюс постоянная добавка со всех "ТВ" от популистов, которые хотят дорваться до власти.
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  #<1 ... 6668666966706671
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