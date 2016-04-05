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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 666966706671667266736674>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:07

  Примат написав:
  vitaliiangel написав: «Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — сказал Маттео Патроне.


Это фантастика (с)

Не существует решений, которые могут резко увеличить доходы в бюджет, разве что в очередной раз забрать и поделить, чтобы на выходе все были бедными, уже без исключений

Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:12

  _hunter написав:Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же.

Нельзя тут что-то сделать, так как лехторат считает, что заводы растут из земли сами по себе как грибы, электроэнергия это просто дар божий, а коммуналка ...
75% процентов считают, что нужно только забрать и поделить. Ничего не будет тут. Просто исторически заложено в голове такое мышление, плюс постоянная добавка со всех "ТВ" от популистов, которые хотят дорваться до власти.

Почему у нас не прививается культура понимания в обществе, что и как производится, откуда идут налоги, и как нужно относится к тем, кто эти налоги платить и приумножает.

В Германии человек на новом мерседесе - это уважаемый человек в обществе, так как все понимают, что он платит хорошие налоги, он очень важный для общества гражданин, он заслуживает уважения. У нас же человек на мерседесе кто в глазах большинства граждан Украины?

Вместо пропаганды созидательной деятельности, у нас в обществе прививается только ненависть по какому-то принципу. Это путь в никуда.
Востаннє редагувалось Примат в Сер 07 лют, 2024 11:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:20

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Можно коняку. Грам 50
выпил с утра и весь день свободен)

Ну, щоб бути "вільним" треба не 50, а 500грам випити :mrgreen:
Головне потім не попастися на очі комбату, або зампотилу :mrgreen:
А то вийде так, що наче, ти поїхав у Німеччину пити той коньяк, якщо впаяють протокол і знімуть всю премію! :lol:


Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція .
Та іще 10 сторінок заперечень ....

Так що гарних новин треба чекати .
Всім Гарного дня .
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:37

Інтервью з пілотом гвинтокрила

https://www.youtube.com/watch?v=-aVpeuN ... 0%B0%D0%BB
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:45

  Примат написав:
  _hunter написав:Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же.

Нельзя тут что-то сделать, так как лехторат считает, что заводы растут из земли сами по себе как грибы, электроэнергия это просто дар божий, а коммуналка ...
\\\

Не понял: бизнес, вроде, не лехторат "кошмарит" -- про бронь сотрудников только сейчас _говорить_ начали.
Аналогично, кстати, с электроэнергией вообще и коммуналкой в частности: два года абсолютно легально за нее можно было не платить...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут деякі "експерти" писали про ціну Шахеда у 20 тис. доларів. Істина кардинально інша.
Стало відомо скільки коштує Shahed-136 для Росії.
https://mil.in.ua/uk/news/stalo-vidomo- ... ya-rosiyi/
Іранською стороною було озвучено стартову вартість 23 млн рублів за одиницю (375 тисяч доларів). Однак у ході переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн рублів за борт при замовленні 6000 одиниць (193 тисяч доларів) або 18 млн рублів (290 тисяч доларів) при замовленні 2000 одиниць.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6000 комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн доларів).

Планування
Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має скласти 4,4 млн рублів (48,8 тисяч доларів) за борт.

Однак це лише прогноз який може мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

При тому, вартість реалізації, тобто та ціна за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 14,9 млн рублів (165,5 тисяч доларів). Вірогідно, такий розрив пояснюється закладеними виплатами за лінцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Тобто НДКР ніхто не рахував. А з ними цифра прямує до 200к за борт.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:54

  _hunter написав:Не понял: бизнес, вроде, не лехторат "кошмарит"

лехторату со всем утюгов в уши заливают, что во всем виноваты проклятые олигархи, которые наживаются на простых людях, и что нужно избрать во власть нужных людей, которые их (олигархов) "накажут", всё у них отберут в пользу государства, и наступит долгожданный коммунизм.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 11:57

  _hunter написав:Аналогично, кстати, с электроэнергией вообще и коммуналкой в частности: два года абсолютно легально за нее можно было не платить...

тут речь о стоимости услуги, хотят чтобы она была "справедливая" :mrgreen: (обращаю внимание, что не экономически обоснованной, а "справедливой", которая ни имеет ничего общего со себестоимостью услуги)
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  Примат написав:
  _hunter написав:Аналогично, кстати, с электроэнергией вообще и коммуналкой в частности: два года абсолютно легально за нее можно было не платить...

тут речь о стоимости услуги, хотят чтобы она была "справедливая" :mrgreen: (обращаю внимание, что не экономически обоснованной, а "справедливой", которая ни имеет ничего общего со себестоимостью услуги)
якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:04

  sens написав:
  Примат написав:
  _hunter написав:Аналогично, кстати, с электроэнергией вообще и коммуналкой в частности: два года абсолютно легально за нее можно было не платить...

тут речь о стоимости услуги, хотят чтобы она была "справедливая" :mrgreen: (обращаю внимание, что не экономически обоснованной, а "справедливой", которая ни имеет ничего общего со себестоимостью услуги)
якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.

а вот и яркий пример из реальности :mrgreen:
все должны всё продать государству за 1 грн. , супер, это так стимулирует бизнес к вложению денег в Украине
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