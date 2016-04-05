Додано: Сер 07 лют, 2024 11:12

_hunter написав: Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют Валерій Пекар -- ровно об этом же. Резко -- не существует. Но за два года _хоть что-то_ в этом направлении можно было бы и начать делать... -- там чуть выше цитируют-- ровно об этом же.

Нельзя тут что-то сделать, так как лехторат считает, что заводы растут из земли сами по себе как грибы, электроэнергия это просто дар божий, а коммуналка ...75% процентов считают, что нужно только забрать и поделить. Ничего не будет тут. Просто исторически заложено в голове такое мышление, плюс постоянная добавка со всех "ТВ" от популистов, которые хотят дорваться до власти.Почему у нас не прививается культура понимания в обществе, что и как производится, откуда идут налоги, и как нужно относится к тем, кто эти налоги платить и приумножает.В Германии человек на новом мерседесе - это уважаемый человек в обществе, так как все понимают, что он платит хорошие налоги, он очень важный для общества гражданин, он заслуживает уважения. У нас же человек на мерседесе кто в глазах большинства граждан Украины?Вместо пропаганды созидательной деятельности, у нас в обществе прививается только ненависть по какому-то принципу. Это путь в никуда.