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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66706671667266736674>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:06

  Примат написав:
  _hunter написав:Не понял: бизнес, вроде, не лехторат "кошмарит"

лехторату со всем утюгов в уши заливают, что во всем виноваты проклятые олигархи, которые наживаются на простых людях, и что нужно избрать во власть нужных людей, которые их (олигархов) "накажут", всё у них отберут в пользу государства, и наступит долгожданный коммунизм.

Кто заливает? И какое отношение эта "заливка" имеет к политике, которую несменяемый проводит???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:07

  Примат написав:
  _hunter написав:Аналогично, кстати, с электроэнергией вообще и коммуналкой в частности: два года абсолютно легально за нее можно было не платить...

тут речь о стоимости услуги, хотят чтобы она была "справедливая" :mrgreen: (обращаю внимание, что не экономически обоснованной, а "справедливой", которая ни имеет ничего общего со себестоимостью услуги)

Опять не понял: кто "хотят"? И при чем тут "мараторий на отключение" от зели?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:08

  _hunter написав:Кто заливает? И какое отношение эта "заливка" имеет к политике

кто - масса кандидатов/партий, перед выборами особенно
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:13

  Примат написав:
  _hunter написав:Кто заливает? И какое отношение эта "заливка" имеет к политике, которую несменяемый проводит???

кто - масса кандидатов/партий, перед выборами особенно

Какие выборы в 2023м году??? -- вы о чем, вообще???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:15

  _hunter написав:Опять не понял: кто "хотят"? И при чем тут "мараторий на отключение" от зели?

Про "мАраторий на отключение" я не писал, не знаю, что там хотели этим сказать.
Хотя раз затронули эту тему, то задам вопрос: Вот как можно вводить мораторий (формально разрешать не оплачивать услугу) без определения дополнительных источников финансирования? Мне просто интересно, что у людей в головах? Солома?
Типа можно не платить за хлеб, а как пекарь будет производить хлеб - проблема пекаря, у него же бизнес, он богатый, ничего не будет ему, а не нравится, пусть свою пекарню продаст государству за 1 грн. :mrgreen:
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:17

  V2 написав:Валерій Пекар

Скоро друга річниця повномасштабного вторгнення, і нині Україна перебуває в найгіршому стані за ці два роки.

Суспільство втомлене й розколоте, виснажене чварами й зневірою. Завищені очікування 2023 обернулися розчаруванням навіть для тих, хто не зачаровувався. Той градус єдності й наснаги, що був у перші дні, закінчився.

Армія виснажена боями, відсутністю ротації й некомплектом особового складу, нестачею озброєння й боєприпасів, недолугими заявами та нерозумінням, що буде далі з системою командування. Такої хвилі добровольців, як на початку, вже ніколи не буде.

Бізнес вкотре обманутий, коли на виконання нещодавніх обіцянок щодо припинення тиску були внесені законопроєкти, які лише погіршують. Частка підприємців, готових просто закриватися, сягнула рекордної позначки.

Комунікація між владою і суспільством остаточно припинилася. Єдиний марафон, анонімні телеграм-канали та позитивні блогери не здатні ні донести позицію, ні зберегти довіру. Важливі речі дізнаємося з іноземних медіа. Зворотні сигнали знизу вгору блокуються повністю. Життєво важливі рішення принципово не обговорюються.

Державна служба фактично на грані зникнення через некомплект, низькі зарплати, страх переслідувань навіть за конче необхідні рішення та ненависть суспільства. Недоброчесні крадуть як в останній день, доброчесні ховаються як равлики. Довіра до державних інституцій в цілому на вкрай низькому рівні.

Політична еліта принципово сконцентрована на рейтингах і виборах, а не на перемозі. Ця хибна система пріоритетів коштує щоразу більше.

Іноземна допомога надходить повільніше і в меншому обсязі, ніж потрібно. Проблема нашої невдалої комунікації (слабких повідомлень та недостатніх каналів) поєднується зі стратегічною розгубленістю самих союзників, які бояться нашої поразки й нашої перемоги приблизно однаково.

Є загроза втрати макрофінансовоі стабільності, різкого падіння курсу гривні та спалаху інфляції (хоча інтенсивна співпраця з ЄС та МВФ може відвернути цю загрозу).

Це все на фоні подальшого розгортання демографічної кризи, величезної еміграції та внутрішньої міграції, зростання тіньового ринку праці та збільшення чисельності громадян, які потребують соціального захисту.

І все це на тлі згортання демократії, свободи слова, прозорості й підзвітності, місцевого самоврядування та інших основ української життєстійкості. На фоні політичних чвар та комунікаційних провалів.

Ми підійшли найближче за 32 з половиною роки незалежності до стратегічної поразки. За якою Руїна, пустка й наступний геноцид.

Саме час схаменутися.

Ціна того, що можна втратити, усвідомлюється в момент втрати.

Тут треба було би написати за законами жанру якийсь call to action, заклик до дії. У мене немає заклику до дії. Скоріше заклик до бездіяльності, адресований групі людей, які керують країною. Припиніть. Просто припиніть політичні ігри, рейтинги та підготовку до виборів. Припиніть розхитувати човен. Посидьте трохи без діла, відпочиньте. Дайте можливість людям видихнути. Дайте можливість Парламенту навести лад з терміновими прогалинами в законодавстві, а Уряду в економіці. Дайте можливість армії воювати, а підприємцям працювати. Дайте людям спокій. Час для політики настане ближче до перемоги. А зараз ми ближче до поразки. Просто припиніть.

Інакше човен потоне, і не буде чим керувати.

Автор малює полярну лисичку, чого не скажеш по динаміці цін на нерухомість.
Два роки тому по Києву бігали ворожі ДРГ, окуповане передмістя, афтар: "нині Україна перебуває в найгіршому стані за ці два роки".
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 12:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:17

  _hunter написав:Какие выборы в 2023м году??? -- вы о чем, вообще???

причем тут год вообще? Я говорю о том, какое мировоззрение прививают у нас в обществе, а именно - ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:20

Не копай яму іншому.

  Примат написав:
  _hunter написав:Какие выборы в 2023м году??? -- вы о чем, вообще???

причем тут год вообще? Я говорю о том, какое мировоззрение прививают у нас в обществе, а именно - ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.

Занзібарський пілот пише, що потрібно відібрати в непридатного навіть "кавалірку в підвалі", щоб туди не зміг заселитися бурят. Думаю, що із Занзібара воно краще видно.
Інший воєн тут писав "блокувати рахунки ухилянтам". І йому блоканув Сенс рахунок.
Ще один подає голос "ахрана атмєна", теж надіється, що яму яку копає іншим, він не втрапить.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:22

  Примат написав:
  _hunter написав:Опять не понял: кто "хотят"? И при чем тут "мараторий на отключение" от зели?

Про "мАраторий на отключение" я не писал, не знаю, что там хотели этим сказать.
Хотя раз затронули эту тему, то задам вопрос: Вот как можно вводить мораторий (формально разрешать не оплачивать услугу) без определения дополнительных источников финансирования? Мне просто интересно, что у людей в головах? Солома?
Типа можно не платить за хлеб, а как пекарь будет производить хлеб - проблема пекаря, у него же бизнес, он богатый, ничего не будет ему, а не нравится, пусть свою пекарню продаст государству за 1 грн. :mrgreen:

>>> Про "мАраторий на отключение" я не писал,
А где я писал что вы это писали???

>>> как можно вводить мораторий без определения дополнительных источников финансирования? Мне просто интересно, что у людей в головах? Солома?
так я ровно про это же...

Вы, простите, о чем со мной спорите???
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 12:25

  Примат написав:
  _hunter написав:Какие выборы в 2023м году??? -- вы о чем, вообще???

причем тут год вообще? Я говорю о том, какое мировоззрение прививают у нас в обществе, а именно - ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.

При чем тут мировоззрение и общество??? Маттео Патроне обращается к конкретному президенту конкретной страны.
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