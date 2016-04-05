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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:25
_hunter напевно не туди відписав, перепрошую
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Примат
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:28
холява написав:
Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція .
Та іще 10 сторінок заперечень ....
Бронь для поліції - то погано.
Але по факту мобілізація поліції, якщо буде - виглядатиме так: мобілізують дільничих, слідчих(в яких переважно спеціальне звання капітан/майор, якщо не вище), швиденько переатестовують їх на відповідні військові звання, і маємо класних ротних/комбатів...
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:31
_hunter написав:
При чем тут мировоззрение и общество??? Маттео Патроне обращается к конкретному президенту конкретной страны.
Да понятно там всё с обращением, просто красиво послал, по дипломатически.
А про мировоззрение я писал, чтобы озвучить лично своё мнение, что нельзя в стране, где прививается годами ненависть к владельцу бизнеса, получить резкий скачок налоговых поступлений, так как климат в стране совсем не благоприятный для инвесторов.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:41
Примат написав: _hunter написав:
При чем тут мировоззрение и общество??? Маттео Патроне обращается к конкретному президенту конкретной страны.
... чтобы озвучить лично своё мнение, что нельзя в стране, где прививается годами ненависть к владельцу бизнеса, получить резкий скачок налоговых поступлений, так как климат в стране совсем не благоприятный для инвесторов.
Так это и так понятно... Более того: резкий скачок (в рамках года-двух) налоговых поступлений во всей Истории, вроде как, ни разу не происходил.
Маттео Патроне, как я его понимаю, больше про "проедание" говорил.
Ну а касательно
>>> климат в стране совсем не благоприятный для инвесторов
-- так над ним тоже работать нужно: все те же брони для "предприятий с иностранным капиталом" как минимум...
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:54
The Financial Times «Внутри Мариуполя: новая потемкинская деревня».
▪️Когда российские войска взяли под контроль Мариуполь в мае 2022 года, по оценкам ООН, 90% жилых домов было повреждено или разрушено. Из 430 000 человек, проживавших в городе до войны, осталось около 100 000.
▪️За две недели до того, как сдались последние украинские бойцы, Россия обнародовала генеральный план, разработанный Министерством строительства РФ и московским Единым научно-исследовательским и проектным институтом. В нем излагалась концепция восстановления Мариуполя на период с 2022 по 2035 год. В оставшиеся месяцы 2022 года население города должно было удвоиться до 212 000 жителей, затем вырасти до 350 000 к 2025 году и до полумиллиона к 2035 году.
▪️В плане описана стратегия развития городских кварталов и исторического центра, представлено руководство по оформлению фасадов зданий, предложения по трамвайным и автобусным сетям и чертежи новых планировок улиц, на которых деревья сочетаются с парковками и велосипедными дорожками.
▪️Документ был фиктивным. Российская разработка основывалась на устаревших украинских планах, подготовленных до 2016 года, и не учитывала ни одного изменения, произошедшего с тех пор.
▪️Восстановительные работы громко прославлялись в российских государственных СМИ и российскими блогерами. Они с гордостью рассказывали о восстановленной трамвайной системе и парке новых автобусов, прибывших из Санкт-Петербурга. Вскоре на всеобщее обозрение были выставлены быстро построенные жилые комплексы.
▪️Глава российской администрации Мариуполя Олег Моргун рассказывал в Telegram, что жизнь возвращается в нормальное русло, а российские компании оплачивают походы в зоопарк для местных детей и празднование Дня Победы. В марте 2023 года Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел восстановленные объекты, а также недавно построенный микрорайон Невский на западной окраине города. На видео, опубликованном Кремлем, президент России встречается со счастливыми жителями. На заднем плане слышно, как женщина кричит: «Это все неправда! Это все показуха!» Крики с записи быстро удалили
▪️Российские власти, хваставшиеся новыми школами и детскими садами, наносили последние штрихи на объекты, построенные украинцами. Новые автобусы и трамваи с надписью «Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы» были ребрендингом украинских моделей, купленных еще до войны. «Это наш трамвай, он даже с нашим регистрационным номером», — говорит бывший заместитель директора транспортного управления Мариуполя Никита Бирюков. Теперь, когда не хватало водителей, автобусы ходили с перебоями. Была восстановлена только часть трамвайной сети, маршруты которой были проложены без учета того, куда нужно ехать людям.
▪️Стремясь продемонстрировать миру новый российский Мариуполь, Москва направила миллиарды рублей на реконструкцию, часто в виде контрактов, заключенных с частными строительными компаниями. В их число входила и компания «Р-Строй», созданная в мае 2022 года, как раз в тот момент, когда Россия взяла город под свой контроль.
▪️Восстановление Мариуполя — это классический российский «мегапроект», говорит генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана нежелательной в РФ) Илья Шуманов. На такие проекты выделяются огромные государственные бюджеты, и ожидается, что они будут завершены в минимальные сроки. Реалии на местах, такие как количество доступных подрядчиков, часто игнорируются, что приводит к проблемам в работе. «Кроме того, существует полное отсутствие прозрачности в том, как расходуются деньги, что создает благодатную почву для коррупции», — говорит Шуманов.
▪️Скорость строительства привела к потере качества. Добросовестные строительные работы занимают больше времени, чем два-три месяца, которые русские потратили на возведение некоторых жилых домов, говорит Николай Трифонов, возглавлявший Управление капитального строительства Мариуполя. По словам Трифонова, бетону дали всего неделю на застывание, а не три недели, как обычно. По его оценкам, проблемы возникнут через два-три года.
▪️Неподалеку от фальшивых крымских деревень, построенных, чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую, на потемкинском фасаде России начали появляться трещины.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:56
sashaqbl написав: холява написав:
Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція .
Та іще 10 сторінок заперечень ....
Бронь для поліції - то погано.
Але по факту мобілізація поліції, якщо буде - виглядатиме так: мобілізують дільничих, слідчих(в яких переважно спеціальне звання капітан/майор, якщо не вище), швиденько переатестовують їх на відповідні військові звання, і маємо класних ротних/комбатів...
Так а чим в кращу сторону відрізняється мобілізація піджаків на офіцерські посади?
В поліції вони хоч з підлеглими спілкувалися в розрізі "я начальник- ти дурак" та мали хоч якусь підготовку по зброї, а піджаки взагалі такого досвіду не мають, але ж піджаків мобілізують аж бігом.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:57
vitaliiangel написав:flyman
мухин бльо, где можно лазить 2 недели? уже все мысли закончились. Пиши хоть ты что думаешь.
канцел кальче... все буде зелене .. а потім прийде осінь і полярна лисичка (але не до всіх)
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:58
flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
мухин бльо, где можно лазить 2 недели? уже все мысли закончились. Пиши хоть ты что думаешь.
канцел кальче... все буде зелене .. а потім прийде осінь і полярна лисичка (але не до всіх)
а сам будешь регистрироваться в электронном кабинете или хакнешь его?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:59
vitaliiangel написав: flyman написав: vitaliiangel написав:flyman
мухин бльо, где можно лазить 2 недели? уже все мысли закончились. Пиши хоть ты что думаешь.
канцел кальче... все буде зелене .. а потім прийде осінь і полярна лисичка (але не до всіх)
а сам будешь регистрироваться в электронном кабинете или хакнешь его?
який ще кабінет? в мене бабушкафон Нокіа 1100
Спочатку смартфон із державою в смартфоні і соціальну працівницю (можна філіпінку) в поміч для отримання державних послуг.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 лют, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 13:04
flyman написав:
який ще кабінет? в мене бабушкафон Нокіа 1100
Спочатку смартфон із державою в смартфоні і соціального працівника в поміч.
наверное для очень умных будет так же регистрация звонком по телефону. Крч укажи что живёшь в Мелитополе. Это не запрещено законодательством Мелитополь - Украина. Пусть туда шлют повестки.
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