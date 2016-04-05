The Financial Times «Внутри Мариуполя: новая потемкинская деревня».



▪️Когда российские войска взяли под контроль Мариуполь в мае 2022 года, по оценкам ООН, 90% жилых домов было повреждено или разрушено. Из 430 000 человек, проживавших в городе до войны, осталось около 100 000.



▪️За две недели до того, как сдались последние украинские бойцы, Россия обнародовала генеральный план, разработанный Министерством строительства РФ и московским Единым научно-исследовательским и проектным институтом. В нем излагалась концепция восстановления Мариуполя на период с 2022 по 2035 год. В оставшиеся месяцы 2022 года население города должно было удвоиться до 212 000 жителей, затем вырасти до 350 000 к 2025 году и до полумиллиона к 2035 году.



▪️В плане описана стратегия развития городских кварталов и исторического центра, представлено руководство по оформлению фасадов зданий, предложения по трамвайным и автобусным сетям и чертежи новых планировок улиц, на которых деревья сочетаются с парковками и велосипедными дорожками.



▪️Документ был фиктивным. Российская разработка основывалась на устаревших украинских планах, подготовленных до 2016 года, и не учитывала ни одного изменения, произошедшего с тех пор.



▪️Восстановительные работы громко прославлялись в российских государственных СМИ и российскими блогерами. Они с гордостью рассказывали о восстановленной трамвайной системе и парке новых автобусов, прибывших из Санкт-Петербурга. Вскоре на всеобщее обозрение были выставлены быстро построенные жилые комплексы.



▪️Глава российской администрации Мариуполя Олег Моргун рассказывал в Telegram, что жизнь возвращается в нормальное русло, а российские компании оплачивают походы в зоопарк для местных детей и празднование Дня Победы. В марте 2023 года Путин посетил Мариуполь. Он осмотрел восстановленные объекты, а также недавно построенный микрорайон Невский на западной окраине города. На видео, опубликованном Кремлем, президент России встречается со счастливыми жителями. На заднем плане слышно, как женщина кричит: «Это все неправда! Это все показуха!» Крики с записи быстро удалили



▪️Российские власти, хваставшиеся новыми школами и детскими садами, наносили последние штрихи на объекты, построенные украинцами. Новые автобусы и трамваи с надписью «Мариуполь и Санкт-Петербург — города-побратимы» были ребрендингом украинских моделей, купленных еще до войны. «Это наш трамвай, он даже с нашим регистрационным номером», — говорит бывший заместитель директора транспортного управления Мариуполя Никита Бирюков. Теперь, когда не хватало водителей, автобусы ходили с перебоями. Была восстановлена только часть трамвайной сети, маршруты которой были проложены без учета того, куда нужно ехать людям.



▪️Стремясь продемонстрировать миру новый российский Мариуполь, Москва направила миллиарды рублей на реконструкцию, часто в виде контрактов, заключенных с частными строительными компаниями. В их число входила и компания «Р-Строй», созданная в мае 2022 года, как раз в тот момент, когда Россия взяла город под свой контроль.



▪️Восстановление Мариуполя — это классический российский «мегапроект», говорит генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана нежелательной в РФ) Илья Шуманов. На такие проекты выделяются огромные государственные бюджеты, и ожидается, что они будут завершены в минимальные сроки. Реалии на местах, такие как количество доступных подрядчиков, часто игнорируются, что приводит к проблемам в работе. «Кроме того, существует полное отсутствие прозрачности в том, как расходуются деньги, что создает благодатную почву для коррупции», — говорит Шуманов.



▪️Скорость строительства привела к потере качества. Добросовестные строительные работы занимают больше времени, чем два-три месяца, которые русские потратили на возведение некоторых жилых домов, говорит Николай Трифонов, возглавлявший Управление капитального строительства Мариуполя. По словам Трифонова, бетону дали всего неделю на застывание, а не три недели, как обычно. По его оценкам, проблемы возникнут через два-три года.



▪️Неподалеку от фальшивых крымских деревень, построенных, чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую, на потемкинском фасаде России начали появляться трещины.