Додано: Сер 07 лют, 2024 13:57

unicdima написав:

СНЄГИРЬОВ: Провал Буданова в Авдіївці хочуть повісити на Залужного! СНЄГИРЬОВ: Провал Буданова в Авдіївці хочуть повісити на Залужного!

вроде бы

Россия располагает более 92 000 военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины , и готовится к нападению к концу января или началу февраля , сообщил Military Times глава службы военной разведки Украины.



Такая атака, скорее всего, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и танковые атаки, за которыми последуют воздушные десанты на востоке, десантные десанты в Одессе и Мариопуле и менее масштабное вторжение через соседнюю Беларусь ,

, это к нашему вчерашнему разговору о задачах ГУР.Не знаю, что из себя представляет Дмитрий Снегирёв и насколько ему можно доверять (я лично во многом не согласен с этим видео), но тем не менее. Он выдвигает гораздо более серьёзные обвинения в адрес ГУР.И, кстати, укр. Вики даёт ссылку на статью Буданова от 21.11.2021 (), где он якобы "описав заплановану на кінець січня — початок лютого 2022 року масштабну військову операцію".Во-первых, это не статья Буданова, а статья Говарда Альтманасо слов Буданова.Во-вторых, там говорится:Как-то не очень близко к тому, что произошло в жизни.Подозреваю, что сведения наших "партнёров" были так же точны.