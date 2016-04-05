flyman написав:ІМНО, не буде помочі від партнерів, не буде потужної чмобілізації, тому і гальмування із заміною генералів та антиухилянтським законопроектом, з іншого боку, навіщо західним демократіям фінансувати ідеї воєнного комунізму чучхе, шоби шо?
Как раз по данному вопросу Шольц - "за" остальные - вяло против.
Німецька точність: Шольц дасть рівно стільки, щоб Успіх не був голодний, але без котів (це вже проблеми Грети).
vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.
Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит. Когда перекроют помощь пространства для переговоров уже не будет.
vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.
Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит.
"слово пацана": домовляються слабаки, зрадники і лохи
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Россия располагает более 92 000 военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины , и готовится к нападению к концу января или началу февраля, сообщил Military Times глава службы военной разведки Украины.
Такая атака, скорее всего, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и танковые атаки, за которыми последуют воздушные десанты на востоке, десантные десанты в Одессе и Мариопуле и менее масштабное вторжение через соседнюю Беларусь,
Как-то не очень близко к тому, что произошло в жизни. Подозреваю, что сведения наших "партнёров" были так же точны.
sens написав:... якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.
а вот и яркий пример из реальности все должны всё продать государству за 1 грн. , супер, это так стимулирует бизнес к вложению денег в Украине
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