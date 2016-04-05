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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66726673667466756676>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:35

Німецька точність.

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:ІМНО, не буде помочі від партнерів, не буде потужної чмобілізації,
тому і гальмування із заміною генералів та антиухилянтським законопроектом,
з іншого боку, навіщо західним демократіям фінансувати ідеї воєнного комунізму чучхе, шоби шо?
Как раз по данному вопросу Шольц - "за" остальные - вяло против.

Німецька точність:
Шольц дасть рівно стільки, щоб Успіх не був голодний, але без котів (це вже проблеми Грети).
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:42

  flyman написав:Шольц дасть рівно стільки, щоб Успіх не був голодний, але без котів (це вже проблеми Грети).
коты играют важную роль на фронте
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:45

  vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.

Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:47

  fler написав:
  vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.

Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?

проконсультуйтеся у ПОПи, або з дідом внучки Фокіна на рахунок чергового "Мінська", можна злітати в Оман, або Істамбул, повно переговорщиків, а домвлятися не можна. Як так?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:50

  fler написав:
  vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.

Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?

ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит. Когда перекроют помощь пространства для переговоров уже не будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:53

  vitaliiangel написав:
  fler написав:
  vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.

Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?

ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит.

"слово пацана": домовляються слабаки, зрадники і лохи
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:55

  flyman написав:"слово пацана": домовляються слабаки, зрадники і лохи
хороший пример. надеюсь ты посмотрел сериал?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:57

  unicdima написав:
СНЄГИРЬОВ: Провал Буданова в Авдіївці хочуть повісити на Залужного!

Hotab, это к нашему вчерашнему разговору о задачах ГУР.
Не знаю, что из себя представляет Дмитрий Снегирёв и насколько ему можно доверять (я лично во многом не согласен с этим видео), но тем не менее. Он выдвигает гораздо более серьёзные обвинения в адрес ГУР.
И, кстати, укр. Вики даёт ссылку на статью Буданова от 21.11.2021 (https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/), где он якобы "детально описав заплановану на кінець січня — початок лютого 2022 року масштабну військову операцію".
Во-первых, это не статья Буданова, а статья Говарда Альтмана вроде бы со слов Буданова.
Во-вторых, там говорится:
Россия располагает более 92 000 военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины , и готовится к нападению к концу января или началу февраля, сообщил Military Times глава службы военной разведки Украины.

Такая атака, скорее всего, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и танковые атаки, за которыми последуют воздушные десанты на востоке, десантные десанты в Одессе и Мариопуле и менее масштабное вторжение через соседнюю Беларусь,

Как-то не очень близко к тому, что произошло в жизни.
Подозреваю, что сведения наших "партнёров" были так же точны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:59

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:"слово пацана": домовляються слабаки, зрадники і лохи
хороший пример. надеюсь ты посмотрел сериал?

Як що вживу слухав Карузо чи є смисл слухати його репертуар у виконання Мойші?
Це ж історичне кіно для міленіалів покоління зеро.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 13:59

  Примат написав:
  sens написав:... якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.

а вот и яркий пример из реальности :mrgreen:
все должны всё продать государству за 1 грн. , супер, это так стимулирует бизнес к вложению денег в Украине

Яскравий приклад з реальності - годину тому пост на ФБ:
"Наша відповідь на ранкові обстріли: віддаємо військовим частинам наш софт MASTER:Бухгалтерія за символічну 1 грн. Рішення команди.
Впорядковуйте свої системи виплат, обліку матеріально-технічних цінностей, архіви, посилюйтеся цифрою. Прямі контакти для представників військових частин:
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fler
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