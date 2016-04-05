vitaliiangel написав: «Украина должна стать более самодостаточной, поскольку она не может продолжать наполнять половину своего бюджета за счет внешнего финансирования», — сказал Маттео Патроне.
Это фантастика (с)
Не существует решений, которые могут резко увеличить доходы в бюджет, разве что в очередной раз забрать и поделить, чтобы на выходе все были бедными, уже без исключений.
Очень легко что-то разрушить, а вот построить что-то новое сложно, да и найти инвесторов уже не реально, доверие утеряно. В этой стране из тебя сразу сделают "олигарха", как следствие "врага народа", ...
Согласен с первым предложением. Остальное хотелось бы уточнить. "забрать и поделить" особо нечего и это не увеличит доходы бюджета. Найти инвесторов во время войны и регулярных обстрелов даже в тылу малореально даже при максимальном доверии.
flyman написав:Це ж історичне кіно для міленіалів покоління зеро.
режиссёр смог вызвать у зрителя "эффект присутствия" без 3D очков. Это дорого стоит.
якщо для 40+, які досі мешкають в парадигмі "пацан-чушпан"/"пацак-чатланін", то для міленіалів то кадри Ultimate MMA з NPC про "юрасік парк", іншими словами, мені, тобі, хотабу, флер, стм та іншим дідам/бабам передпенсійного віку воно понятно о чьом то кіно, але для сучасної молоді то доісторична фентезі часів коли кували орки з ельфами персні влади а потім їх пользовали. Оттуда оті всі "прастрєліть калєно ухилянту іначє пацюки собюцца в стаю"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 лют, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Це ж історичне кіно для міленіалів покоління зеро.
режиссёр смог вызвать у зрителя "эффект присутствия" без 3D очков. Это дорого стоит.
якщо для 40+, які досі мешкають в парадигмі "пацан-чушпан"/"пацак-чатланін", то для міленіалів то кадри Ultimate MMA з NPC про "юрасік парк", іншими словами, мені, тобі, хотабу, флер, стм та іншим дідам/бабам передпенсійного віку воно понятно о чьом то кіно, але для сучасної молоді то доісторична фентезі часів коли кували орки з ельфами персні влади а потім їх пользовали
Глядач подивитись треба Зелений Слоник , таке ж лайно , для хворої психикі.
Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.
vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.
Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит. Когда перекроют помощь пространства для переговоров уже не будет.
Так вроде ж уже определился? -- "я буду стоять до последнего украинца" -- или как оно там было?.. Да и нет тут никакого "вопроса" -- мужиков бабы еще нарожают, а границы 91го сами себя не отвоюют.
_hunter написав:При чем тут мировоззрение и общество??? Маттео Патроне обращается к конкретному президенту конкретной страны.
... чтобы озвучить лично своё мнение, что нельзя в стране, где прививается годами ненависть к владельцу бизнеса, получить резкий скачок налоговых поступлений, так как климат в стране совсем не благоприятный для инвесторов.
Так это и так понятно... Более того: резкий скачок (в рамках года-двух) налоговых поступлений во всей Истории, вроде как, ни разу не происходил. Маттео Патроне, как я его понимаю, больше про "проедание" говорил.
Ну а касательно >>> климат в стране совсем не благоприятный для инвесторов -- так над ним тоже работать нужно: все те же брони для "предприятий с иностранным капиталом" как минимум...
хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки
vitaliiangel написав: Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.
Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют. А перспектива положить еще 100-200 тыс людей есть. Надо определяться кто важнее, люди или территории. Вопрос именно так стоит. Когда перекроют помощь пространства для переговоров уже не будет.