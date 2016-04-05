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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:33
fler написав:
Примат, не треба обізянічать, обрізаючи та викривлюючи інформацію. Там чітко сказано: "за 1 грн для військових частин". Ви з якої військової частини?
Примат написав:
К чему в такой важной теме скрытая реклама?
Що від вас "приховали"? Вказано кілька телефонів, сайт. Шо ще треба?
может мне показалось, но главное ведь не цена продажи программного обеспечения (часто программный продукт предоставляется БЕСПЛАТНО), а стоимость АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, месячных платежей за использование этого программного продукта (стоимость указана на сайте).
P.S. а для воинских частей - это вообще какое-то безумие!!!!
Реально с УЛИЦЫ можно в воинскую часть поставить сторонне программное обеспечение? Это конец концов какой-то.
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Примат
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:40
ЛАД написав:
Можно потерять и то, и другое.
Тор іншої думки:
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flyman
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:43
холява написав:
Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція .
Та іще 10 сторінок заперечень ....
Так що гарних новин треба чекати .
Всім Гарного дня .
Вітаю.
Скільки ЩЕ треба чекати?
До березня?
Квітня?
Кінця війни?
п.с.
А тим часом, десь на Марсі... марсіани йдуть в сзч... НЕ чекаючи закону про ДЕмобілізацію!
Невже не вірять в "птаху щастя завтрашнього дня"?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:45
возможно нужно объявлять вакансии с уровнем заработной платы на конкретные должности ВСУ? А то со стороны выглядит как просто отправка в мясорубку для простого обывателя, который один раз в жизни стрелял до присяги в лучшем случае
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Додано: Сер 07 лют, 2024 14:47
Примат написав:
возможно нужно объявлять вакансии с уровнем заработной платы на конкретные должности ВСУ? А то со стороны выглядит как просто отправка в мясорубку для простого обывателя
деякі журналісти пропонують "за ідею" з лопатами до останнього, або до кордонів 91, яка подія швидше або-або
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Додано: Сер 07 лют, 2024 15:00
Примат написав: fler написав:
Примат, не треба обізянічать, обрізаючи та викривлюючи інформацію. Там чітко сказано: "за 1 грн для військових частин". Ви з якої військової частини?
Примат написав:
К чему в такой важной теме скрытая реклама?
Що від вас "приховали"? Вказано кілька телефонів, сайт. Шо ще треба?
может мне показалось, но ... стоимость АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, месячных платежей за использование этого программного продукта (стоимость указана на сайте).
На сайті сказано, що військові частини мають платити? Ні. Ви дзвонили, щоб уточнити? Ні. Навіщо тоді фантазуєте?
Примат написав:
P.S. а для воинских частей - это вообще какое-то безумие!!!!
Реально с УЛИЦЫ можно в воинскую часть поставить сторонне программное обеспечение? Это конец концов какой-то.
Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
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