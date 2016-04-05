возможно нужно объявлять вакансии с уровнем заработной платы на конкретные должности ВСУ? А то со стороны выглядит как просто отправка в мясорубку для простого обывателя, который один раз в жизни стрелял до присяги в лучшем случае
fler написав:Примат, не треба обізянічать, обрізаючи та викривлюючи інформацію. Там чітко сказано: "за 1 грн для військових частин". Ви з якої військової частини?
Примат написав:К чему в такой важной теме скрытая реклама?
Що від вас "приховали"? Вказано кілька телефонів, сайт. Шо ще треба?
может мне показалось, но ... стоимость АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, месячных платежей за использование этого программного продукта (стоимость указана на сайте).
На сайті сказано, що військові частини мають платити? Ні. Ви дзвонили, щоб уточнити? Ні. Навіщо тоді фантазуєте?
Примат написав:P.S. а для воинских частей - это вообще какое-то безумие!!!! Реально с УЛИЦЫ можно в воинскую часть поставить сторонне программное обеспечение? Это конец концов какой-то.
Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
напевно, я занадто схиблений на безпеці, тому я вважаю, що має бути тільки програмне забезпечення власної розробки від міністерства оборони.
fler написав:"Наша відповідь на ранкові обстріли: віддаємо військовим частинам наш софт MASTER:Бухгалтерія за символічну 1 грн. Впорядковуйте свої системи виплат, обліку матеріально-технічних цінностей, архіви, посилюйтеся цифрою.
А багато ВЧ ведуть бухгалтерський облік? Знаю шо існують такі в природі. Облік ТМЦ так.
fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник Petya. https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/5/626770/ Відзначається, що втручання було здійснено "високопрофесійними фахівцями".
Це канєшно так. Де вирогідність того, шо високопрофесійні москалі не втрутяться ще кудись, та не піде лісом весь облік всіх ВЧ. Або москалі отримають доступ до таких даних.
Востаннє редагувалось Water в Сер 07 лют, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник.