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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6674667566766677>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:40

Асгард там де асгардці

  ЛАД написав:Можно потерять и то, и другое.

Тор іншої думки:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:43

Птаха щастя завтрашнього дня©)))

  холява написав:Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція .
Та іще 10 сторінок заперечень ....

Так що гарних новин треба чекати .
Всім Гарного дня .
Вітаю.
Скільки ЩЕ треба чекати?
До березня?
Квітня?
Кінця війни?

п.с.
А тим часом, десь на Марсі... марсіани йдуть в сзч... НЕ чекаючи закону про ДЕмобілізацію!

Невже не вірять в "птаху щастя завтрашнього дня"? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

возможно нужно объявлять вакансии с уровнем заработной платы на конкретные должности ВСУ? А то со стороны выглядит как просто отправка в мясорубку для простого обывателя, который один раз в жизни стрелял до присяги в лучшем случае
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:00

  Примат написав:
  fler написав:Примат, не треба обізянічать, обрізаючи та викривлюючи інформацію. Там чітко сказано: "за 1 грн для військових частин". Ви з якої військової частини?
  Примат написав:К чему в такой важной теме скрытая реклама?

Що від вас "приховали"? Вказано кілька телефонів, сайт. Шо ще треба?

может мне показалось, но ... стоимость АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ, месячных платежей за использование этого программного продукта (стоимость указана на сайте).

На сайті сказано, що військові частини мають платити? Ні. Ви дзвонили, щоб уточнити? Ні. Навіщо тоді фантазуєте?
  Примат написав:P.S. а для воинских частей - это вообще какое-то безумие!!!!
Реально с УЛИЦЫ можно в воинскую часть поставить сторонне программное обеспечение? Это конец концов какой-то.

Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:04

  fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.


напевно, я занадто схиблений на безпеці, тому я вважаю, що має бути тільки програмне забезпечення власної розробки від міністерства оборони.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:не передбачено мобілізацію поліції ....


Та ти що ))) Прям покоя не дає?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:15

  fler написав:"Наша відповідь на ранкові обстріли: віддаємо військовим частинам наш софт MASTER:Бухгалтерія за символічну 1 грн.
Впорядковуйте свої системи виплат, обліку матеріально-технічних цінностей, архіви, посилюйтеся цифрою.

А багато ВЧ ведуть бухгалтерський облік? Знаю шо існують такі в природі.
Облік ТМЦ так.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:19

  fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.

І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник Petya.
https://www.epravda.com.ua/news/2017/07/5/626770/
Відзначається, що втручання було здійснено "високопрофесійними фахівцями".

Це канєшно так. Де вирогідність того, шо високопрофесійні москалі не втрутяться ще кудись, та не піде лісом весь облік всіх ВЧ. Або москалі отримають доступ до таких даних.
Востаннє редагувалось Water в Сер 07 лют, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:22

  Water написав:
  fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.

І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник.


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flyman
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flyman, я все чекаю відповіді від fler як цифровий паспорт допомагає боротись з москалями.
Water
 
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  #<1 ... 6674667566766677>
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