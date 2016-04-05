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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6674667566766677
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:28

  Water написав:
  fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.

І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник.

Не порівнюйте, б-ласка, Х з пальцем (це я щодо якості ПЗ від MeDoc та від IT Enterprise). До речі, ви навели гарний приклад для Примата, який переймається безпекою державних розробників ПЗ.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:38

  fler написав:Не порівнюйте, б-ласка, Х з пальцем (це я щодо якості ПЗ від MeDoc та від IT Enterprise). До речі, ви навели гарний приклад для Примата, який переймається безпекою державних розробників ПЗ.

Чого мені їх порівнювати, по роду діяльності я знав обох.
Це не гарантує безпеку даних.
UPD: Ще згадайте сертифікацію від відповідних служб.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:00

  flyman написав:.........
хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки
[youtube]-r-o3o5ebvo...

К сожалению, в "ліберальній темі економіки" от Любарского куча бреда. Правильная мысль в самом начале: "Война это не экономическое явление. Во время войны существуют совершенно законные нарушения принципов свободной экономики".
Не буду разбирать всё, не интересно. Для примера только последнее его предложение, что работающие на Западе будут продолжать платить подоходный в Украину ради сохранения права голоса. Не буду обсуждать, насколько это действенный стимул, но "они будут платить тот налог, который они платят в Польше, потом 60% того, что они заплатили, переводится в Украину" - а Польша на это согласится? Как-то сомнительно.

ЛАД писал(а):
Можно потерять и то, и другое.

Тор іншої думки:

Тогда уж не Тор, а Один.
Но в данной ситуации не понял, к чему это.
Украина будет там, где эмигрировавшие украинцы, "в диаспоре"?
Опыт евреев показал, что Израиль только в Израиле. И сохранились они только благодаря отличающейся религии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Хороший прогноз.

Досить нам Арестовичів слухати. Війна нашою перемогою не може закінчитись раніше 2026 року ніяк.


Гарне формулювання.
Правильне.
Вашою. Саме вашою переМогою. І саме у 2026.
Зробите більше аніж думали що Можете -- підете у військо. На ті ж два роки як і ми вже...
Bobua
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