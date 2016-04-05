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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6675667666776678>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:28

  Water написав:
  fler написав:Хто вам сказав, що "з вулиці"? Звідки такі фантазії? 100% Українська компанія з досвідом роботи понад 20 років, яка цифровізувала Укрзалізницю, МХП, Інтерпайп, Нібулон, ФЕД і ще багато інших. Не "роги й копита", коротше.

І шо? З власного досвіду, розробник MeDoc допустив у власному ПЗ появу бекдору, через який москалі на День конституції засилали вірус-шифрувальник.

Не порівнюйте, б-ласка, Х з пальцем (це я щодо якості ПЗ від MeDoc та від IT Enterprise). До речі, ви навели гарний приклад для Примата, який переймається безпекою державних розробників ПЗ.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 15:38

  fler написав:Не порівнюйте, б-ласка, Х з пальцем (це я щодо якості ПЗ від MeDoc та від IT Enterprise). До речі, ви навели гарний приклад для Примата, який переймається безпекою державних розробників ПЗ.

Чого мені їх порівнювати, по роду діяльності я знав обох.
Це не гарантує безпеку даних.
UPD: Ще згадайте сертифікацію від відповідних служб.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:00

  flyman написав:.........
хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки
[youtube]-r-o3o5ebvo...

К сожалению, в "ліберальній темі економіки" от Любарского куча бреда. Правильная мысль в самом начале: "Война это не экономическое явление. Во время войны существуют совершенно законные нарушения принципов свободной экономики".
Не буду разбирать всё, не интересно. Для примера только последнее его предложение, что работающие на Западе будут продолжать платить подоходный в Украину ради сохранения права голоса. Не буду обсуждать, насколько это действенный стимул, но "они будут платить тот налог, который они платят в Польше, потом 60% того, что они заплатили, переводится в Украину" - а Польша на это согласится? Как-то сомнительно.

ЛАД писал(а):
Можно потерять и то, и другое.

Тор іншої думки:

Тогда уж не Тор, а Один.
Но в данной ситуации не понял, к чему это.
Украина будет там, где эмигрировавшие украинцы, "в диаспоре"?
Опыт евреев показал, что Израиль только в Израиле. И сохранились они только благодаря отличающейся религии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Хороший прогноз.

Досить нам Арестовичів слухати. Війна нашою перемогою не може закінчитись раніше 2026 року ніяк.


Гарне формулювання.
Правильне.
Вашою. Саме вашою переМогою. І саме у 2026.
Зробите більше аніж думали що Можете -- підете у військо. На ті ж два роки як і ми вже...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 16:48

...........
>>> Украина будет там, где эмигрировавшие украинцы, "в диаспоре"?
как-то так.

>>> Опыт евреев показал, что Израиль только в Израиле.
А опыт каких-нить Австро-Венгрии или Речи Посполитой что показал? :roll:

Ничего.
Украинцы там не были в эмиграции среди чужих народов. Так же, как и в царской России и в Союзе. Они жили среди своих на своей земле. Так что Украина и украинцы сохранятся только здесь, а не где-то. Независимо от того, какая будет власть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07

Сьогодні по Києву було нанесено удар новою ракетою 3М22 «Циркон»

Ракета призначена для ураження надводних кораблів.

Запускають «Циркони» із універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. Глибина пуску (для підводних човнів) – 40 м.

М22 Циркон — перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в росії. Швидкість польоту 2700 метри на секунду. Дальність стрільби майже на 1000 (до 1500) км.

Судячи з того, що на момент атаки, в морі перебував лише 1 підводний ракетоносій, експерти роблять висновок, що пуск було проведено саме з нього.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 07 лют, 2024 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:22

  sens написав:якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.
Кожен день проїзжаю коло корпусів Електрону/Конвеєрного/Сільмашу/Автонавантажувача/Автобусного/Мотозаводу це все Львів....І жодного разу не виникло бажання ці корпуси купити за 1 гривню....По тій простій причиніщо там цінність тільки земля на якій ці корпуси знаходяться..і то щоб цю землю продати треба десяток мільйонів вкласти щоб їх знести...

Тому
Совок роздав Заводи бо не міг ними керувати...
Пройшло 30 років і тепер існує стійка думка що заводи роздані 30 років тому...сьогодні щось коштують.
Можете пояснити звідки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:23

  ЛАД написав:Hotab, это к нашему вчерашнему разговору о задачах ГУР.
Не знаю, что из себя представляет Дмитрий Снегирёв и насколько ему можно доверять (я лично во многом не согласен с этим видео), но тем не менее. Он выдвигает гораздо более серьёзные обвинения в адрес ГУР.

А тут все ясно, якщо воно дає таке інтерв'ю Прямому то це брехлива порохата наволоч.
Порошенківська пропаганда давно веде інформаційну війну проти Буданова, бо ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:40

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Hotab, это к нашему вчерашнему разговору о задачах ГУР.
Не знаю, что из себя представляет Дмитрий Снегирёв и насколько ему можно доверять (я лично во многом не согласен с этим видео), но тем не менее. Он выдвигает гораздо более серьёзные обвинения в адрес ГУР.

А тут все ясно, якщо воно дає таке інтерв'ю Прямому то це брехлива порохата наволоч.
Порошенківська пропаганда давно веде інформаційну війну проти Буданова, бо ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.


Не дивився і не планую.
Мені від ЛАД потрібна відповідь лише на питання, «хто він такий , щоб розставляти пріоритети для задач ГУР?» «В якій розвідці він особисто потужний? Зовнішня, загальновійськова?»
У відповідь якісь відосікі і розповіді про каву в Криму, Наче , якщо кава в Криму не сталась, то ЛАД раптом став спеціалістом у розвідці більше ніж апарат ГУР.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.

неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
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