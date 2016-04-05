ЛАД написав:

flyman написав: .........

хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки

[youtube]-r-o3o5ebvo... .........хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки[youtube]-r-o3o5ebvo...

ЛАД писал(а):

Можно потерять и то, и другое.

Тор іншої думки: Тор іншої думки:

К сожалению, в "ліберальній темі економіки" от Любарского куча бреда. Правильная мысль в самом начале: "Война это не экономическое явление. Во время войны существуют совершенно законные нарушения принципов свободной экономики".Не буду разбирать всё, не интересно. Для примера только последнее его предложение, что работающие на Западе будут продолжать платить подоходный в Украину ради сохранения права голоса. Не буду обсуждать, насколько это действенный стимул, но "они будут платить тот налог, который они платят в Польше, потом 60% того, что они заплатили, переводится в Украину" - а Польша на это согласится? Как-то сомнительно.Тогда уж не Тор, а Один.Но в данной ситуации не понял, к чему это.Украина будет там, где эмигрировавшие украинцы, "в диаспоре"?Опыт евреев показал, что Израиль только в Израиле. И сохранились они только благодаря отличающейся религии.