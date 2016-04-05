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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:07
Сьогодні по Києву було нанесено удар новою ракетою 3М22 «Циркон»
Ракета призначена для ураження надводних кораблів.
Запускають «Циркони» із універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. Глибина пуску (для підводних човнів) – 40 м.
М22 Циркон — перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в росії. Швидкість польоту 2700 метри на секунду. Дальність стрільби майже на 1000 (до 1500) км.
Судячи з того, що на момент атаки, в морі перебував лише 1 підводний ракетоносій, експерти роблять висновок, що пуск було проведено саме з нього.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 07 лют, 2024 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:22
sens написав:
якщо олігарху дуже багато коштує підтримувати життя на підприємстві,може продати за 1 грн Державі.
Кожен день проїзжаю коло корпусів Електрону/Конвеєрного/Сільмашу/Автонавантажувача/Автобусного/Мотозаводу це все Львів....І жодного разу не виникло бажання ці корпуси купити за 1 гривню....По тій простій причиніщо там цінність тільки земля на якій ці корпуси знаходяться..і то щоб цю землю продати треба десяток мільйонів вкласти щоб їх знести...
Тому
Совок роздав Заводи бо не міг ними керувати...
Пройшло 30 років і тепер існує стійка думка що заводи роздані 30 років тому...сьогодні щось коштують.
Можете пояснити звідки?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:40
unicdima написав: ЛАД написав:Hotab
, это к нашему вчерашнему разговору о задачах ГУР.
Не знаю, что из себя представляет Дмитрий Снегирёв и насколько ему можно доверять (я лично во многом не согласен с этим видео), но тем не менее. Он выдвигает гораздо более серьёзные обвинения в адрес ГУР.
А тут все ясно, якщо воно дає таке інтерв'ю Прямому то це брехлива порохата наволоч.
Порошенківська пропаганда давно веде інформаційну війну проти Буданова, бо ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.
Не дивився і не планую.
Мені від ЛАД потрібна відповідь лише на питання, «хто він такий , щоб розставляти пріоритети для задач ГУР?» «В якій розвідці він особисто потужний? Зовнішня, загальновійськова?»
У відповідь якісь відосікі і розповіді про каву в Криму, Наче , якщо кава в Криму не сталась, то ЛАД раптом став спеціалістом у розвідці більше ніж апарат ГУР.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 17:55
unicdima написав:
ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.
неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:03
ЛАД написав: flyman написав:
.........
хто не сприймає Соскіна, Чаплигу, Trigger MMA для тих є Любарьський і його ліберальна тема економіки
[youtube]-r-o3o5ebvo...
К сожалению, в "ліберальній темі економіки" от Любарского куча бреда. Правильная мысль в самом начале: "Война это не экономическое явление. Во время войны существуют совершенно законные нарушения принципов свободной экономики".
Не буду разбирать всё, не интересно. Для примера только последнее его предложение, что работающие на Западе будут продолжать платить подоходный в Украину ради сохранения права голоса. Не буду обсуждать, насколько это действенный стимул, но "они будут платить тот налог, который они платят в Польше, потом 60% того, что они заплатили, переводится в Украину" - а Польша на это согласится? Как-то сомнительно.
ЛАД писал(а):
Можно потерять и то, и другое.
Тор іншої думки:
Тогда уж не Тор, а Один.
Но в данной ситуации не понял, к чему это.
Украина будет там, где эмигрировавшие украинцы, "в диаспоре"?
Опыт евреев показал, что Израиль только в Израиле. И сохранились они только благодаря отличающейся религии.
Я знав що Любарський не зайде, бо критикує владу від Бога.
Про євреїв дивно таке чути, якраз вони там тисячі років блукали, то Єгепет, то Вавилон, то Іспанія, то ВКЛ, а сучасній державі Ізраїль ще нема і сотні років.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:31
Прохожий написав: unicdima написав:
ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.
неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
Добрый вечер .
Мне стало очень интересно , а что вы знаете о попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
.....................2 раза , хоть поделитесь .
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:31
Bobua написав:
Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року.
У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала, що все закінчиться наприкінці весни - на початку літа.
Мольфарка впевнена, що війна в Україні закінчиться перемогою України, а Росія зазнає поразки.
"Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре", - сказала Цвилінів.
Вона додала, що інші держави допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією. Незабаром наша країна почне розквітати.
Крім того, Марія заговорила і про повернення Криму, який був незаконно анексований Росією.
"Так мені здається, що Крим мав би повернутися... Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.
Хороший прогноз.
Єдине питання -- коли демобілізують?
Одразу?
У “травні-червні”?
Зразу, як тільки >>>
vitaliiangel написав:
"Вломим каждому улыхянту в табло и всем сразу полегчает".
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:42
холява написав: Прохожий написав: unicdima написав:
ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.
неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
Добрый вечер .
Мне стало очень интересно , а что вы знаете о попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?
.....................2 раза , хоть поделитесь .
к сожалению результаты были отрицательные
это один из эпик фейлов ГУР
но "без поражений нет побед"...
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Додано: Сер 07 лют, 2024 18:59
vitaliiangel написав: fler написав: vitaliiangel написав:
Из всех решений наименьшее зло - выходить на переговоры, пока не началась гиперинфляция. Времени на решение максимум год.
Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?
ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют
Это всё прекрасно и красиво ....
Вот только, а сам Путин согласен на переговоры ?
Вот с какого-такого так или иначе продвигается тезис, что Путин готов к переговорам ?
Путин готов, но не к переговорам, а к капитуляции Украины.
И чтобы эту капитуляцию предложила сама Украина, а западные страны с этим согласились
Но это не переговоры
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:48
холява написав:
Вітаю .
Щось у новому законі не передбачено мобілізацію поліції ....
Не гарна тенденція.
В Дніпрі он батальйону поліції спеціального призначення довели що їх переводять в бригаду ,,Лють,, то вони відмовились. Береза викладав на телезі відеозапис звідти. Там походу беркутня колишня, бо почали нить що на Майдані по ним стріляли. ,,Багато міліціонерів загинуло,,
Коротше навоюють мусора, намобілізуються.
А спіймані на вулиці роботяги ото фахівці-штурмовики в лісопосадку.
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