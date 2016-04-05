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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6675667666776678
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51

Плоди бусифікаціі

"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01

  Прохожий написав:
  unicdima написав:ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.

неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?

Атомные станции в вопросах охраны имеют высочайший приоритет. При попытках захвата станции существует два основных подхода в защите в зависимости от типа захватчика.
1) Если захватчик это вооруженные силы крупной страны агрессора, то станцию непременно сдадут с целью сохранения здоровья жителей прилегающих территорий, которые обязательно будут заражены при повреждении станции в результате активных боевых действий. Вкратце - активные длительные боевые действия около станции под строгим запретом международных профильных организаций.

2) Если захватчик это террористы без серьезной внешней поддержки (к примеру, хотят шантажом срубить деньжат или добиться какого-то решения у властей), то после эвакуации населения из близлежащих районов против них будет осуществлена военная операция без излишней мягкости. Террористы при этом на станции не жильцы при любом раскладе. Для их уничтожения вполне могут уничтожить даже часть станции чтобы другим не было повадно. Они будут во всем виноваты при этом естественно. МАГАТЭ в курсе и признает такую военную операцию законной и правильной.

Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно. После уничтожения Каховской ГЭС агрессором всем стало понятным, что за подрывом ЗАЭС в случае угрозы ее потери агрессором дело не станет. А эта станции крупнее чернобыльской.

Что касается работы ГУР вцелом, то обсуждать ее успешные проекты никому нельзя. Это же ГУР, а не шаражкина контора. И эта война для него не закончится, пока его не ликвидируют на высшем уровне. Но в таком мире это не случится еще очень долго.

Лично мне самыми успешными операциями, в которых наверняка участвовало ГУР, считаю следующие:
- вычисление реальных зачинщиков этой войны (это акционеры Газпрома, считающие что их кинули в Украине) и нанесение им превентивного ущерба (повреждение газопроводов Северные потоки 1 и 2) чтобы они слегка поумерили свои аппетиты в Украине.
- сбор доказательств участия ВС росии, ФСБ в крымской операции и в имитации сепаратизма в соборной Украине и создании вооруженного конфликта в восточной части Украины. Это дало возможность применить и использовать все пункты Будапештского меморандума, по которому основные страны мира гарантировали Украине территориальную целостность, даже если один из гарантов "вдруг дал заднюю". Без Будапештского меморандума шансов в войне у Украины бы не было от слова совсем.
- системное подведение войны в Украине к этапу, когда росия неизбежно придет к сценарию, успешно уже реализованному при сильном сопротивлению жертвы нападения в первой чеченской войне - т.е. она должна покинуть территорию Украины с целью сохранить то, что у нее пока еще есть.
-
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?

ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют

Это всё прекрасно и красиво ....

Ни фига не прекрасно и ни разу не красиво.
Чому не розглядається ультимативний варіант типу: "Ми даємо місяць часу, щоб ти вивів війська взад на болота у межах кордонів 91 року, які закріплені міжнародним правом. Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:06

  fler написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют

Это всё прекрасно и красиво ....

Ни фига не прекрасно и ни разу не красиво.
Чому не розглядається ультимативний варіант типу: "Ми даємо місяць часу, щоб ти вивів війська взад на болота у межах кордонів 91 року, які закріплені міжнародним правом. Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?

І що, це якось злякає рашистів ?
Їх це вже не лякає

Якась наївність з вашого боку
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:08

  fler написав:Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?


Красиво, я за. Но фантастично. Может еще и газ у них не будут покупать? Который в какой-то параллельной реальности продолжает течь через территорию Украины несмотря на войну.
katso
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