Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01

Прохожий написав: unicdima написав: ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб. ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.

неужели?

навскидку...

не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС? неужели?навскидку...не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?

Атомные станции в вопросах охраны имеют высочайший приоритет. При попытках захвата станции существует два основных подхода в защите в зависимости от типа захватчика.1) Если захватчик это вооруженные силы крупной страны агрессора, то станцию непременно сдадут с целью сохранения здоровья жителей прилегающих территорий, которые обязательно будут заражены при повреждении станции в результате активных боевых действий. Вкратце - активные длительные боевые действия около станции под строгим запретом международных профильных организаций.2) Если захватчик это террористы без серьезной внешней поддержки (к примеру, хотят шантажом срубить деньжат или добиться какого-то решения у властей), то после эвакуации населения из близлежащих районов против них будет осуществлена военная операция без излишней мягкости. Террористы при этом на станции не жильцы при любом раскладе. Для их уничтожения вполне могут уничтожить даже часть станции чтобы другим не было повадно. Они будут во всем виноваты при этом естественно. МАГАТЭ в курсе и признает такую военную операцию законной и правильной.Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно. После уничтожения Каховской ГЭС агрессором всем стало понятным, что за подрывом ЗАЭС в случае угрозы ее потери агрессором дело не станет. А эта станции крупнее чернобыльской.Что касается работы ГУР вцелом, то обсуждать ее успешные проекты никому нельзя. Это же ГУР, а не шаражкина контора. И эта война для него не закончится, пока его не ликвидируют на высшем уровне. Но в таком мире это не случится еще очень долго.Лично мне самыми успешными операциями, в которых наверняка участвовало ГУР, считаю следующие:- вычисление реальных зачинщиков этой войны (это акционеры Газпрома, считающие что их кинули в Украине) и нанесение им превентивного ущерба (повреждение газопроводов Северные потоки 1 и 2) чтобы они слегка поумерили свои аппетиты в Украине.- сбор доказательств участия ВС росии, ФСБ в крымской операции и в имитации сепаратизма в соборной Украине и создании вооруженного конфликта в восточной части Украины. Это дало возможность применить и использовать все пункты Будапештского меморандума, по которому основные страны мира гарантировали Украине территориальную целостность, даже если один из гарантов "вдруг дал заднюю". Без Будапештского меморандума шансов в войне у Украины бы не было от слова совсем.- системное подведение войны в Украине к этапу, когда росия неизбежно придет к сценарию, успешно уже реализованному при сильном сопротивлению жертвы нападения в первой чеченской войне - т.е. она должна покинуть территорию Украины с целью сохранить то, что у нее пока еще есть.