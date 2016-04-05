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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6676667766786679>
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51

Плоди бусифікаціі

"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01

  Прохожий написав:
  unicdima написав:ГУР зараз одна з найбільш результативних спецслужб.

неужели?
навскидку...
не подскажешь результаты 2х спецопераций по попытке захода в Энергодар/на ЗАЭС?

Атомные станции в вопросах охраны имеют высочайший приоритет. При попытках захвата станции существует два основных подхода в защите в зависимости от типа захватчика.
1) Если захватчик это вооруженные силы крупной страны агрессора, то станцию непременно сдадут с целью сохранения здоровья жителей прилегающих территорий, которые обязательно будут заражены при повреждении станции в результате активных боевых действий. Вкратце - активные длительные боевые действия около станции под строгим запретом международных профильных организаций.

2) Если захватчик это террористы без серьезной внешней поддержки (к примеру, хотят шантажом срубить деньжат или добиться какого-то решения у властей), то после эвакуации населения из близлежащих районов против них будет осуществлена военная операция без излишней мягкости. Террористы при этом на станции не жильцы при любом раскладе. Для их уничтожения вполне могут уничтожить даже часть станции чтобы другим не было повадно. Они будут во всем виноваты при этом естественно. МАГАТЭ в курсе и признает такую военную операцию законной и правильной.

Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно. После уничтожения Каховской ГЭС агрессором всем стало понятным, что за подрывом ЗАЭС в случае угрозы ее потери агрессором дело не станет. А эта станции крупнее чернобыльской.

Что касается работы ГУР вцелом, то обсуждать ее успешные проекты никому нельзя. Это же ГУР, а не шаражкина контора. И эта война для него не закончится, пока его не ликвидируют на высшем уровне. Но в таком мире это не случится еще очень долго.

Лично мне самыми успешными операциями, в которых наверняка участвовало ГУР, считаю следующие:
- вычисление реальных зачинщиков этой войны (это акционеры Газпрома, считающие что их кинули в Украине) и нанесение им превентивного ущерба (повреждение газопроводов Северные потоки 1 и 2) чтобы они слегка поумерили свои аппетиты в Украине.
- сбор доказательств участия ВС росии, ФСБ в крымской операции и в имитации сепаратизма в соборной Украине и создании вооруженного конфликта в восточной части Украины. Это дало возможность применить и использовать все пункты Будапештского меморандума, по которому основные страны мира гарантировали Украине территориальную целостность, даже если один из гарантов "вдруг дал заднюю". Без Будапештского меморандума шансов в войне у Украины бы не было от слова совсем.
- системное подведение войны в Украине к этапу, когда росия неизбежно придет к сценарию, успешно уже реализованному при сильном сопротивлению жертвы нападения в первой чеченской войне - т.е. она должна покинуть территорию Украины с целью сохранить то, что у нее пока еще есть.
-
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:Як ви це собі уявляєте? Про що можна домовитись із терористами?

ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют

Это всё прекрасно и красиво ....

Ни фига не прекрасно и ни разу не красиво.
Чому не розглядається ультимативний варіант типу: "Ми даємо місяць часу, щоб ти вивів війська взад на болота у межах кордонів 91 року, які закріплені міжнародним правом. Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:06

  fler написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют

Это всё прекрасно и красиво ....

Ни фига не прекрасно и ни разу не красиво.
Чому не розглядається ультимативний варіант типу: "Ми даємо місяць часу, щоб ти вивів війська взад на болота у межах кордонів 91 року, які закріплені міжнародним правом. Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?

І що, це якось злякає рашистів ?
Їх це вже не лякає

Якась наївність з вашого боку
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:08

  fler написав:Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?


Красиво, я за. Но фантастично. Может еще и газ у них не будут покупать? Который в какой-то параллельной реальности продолжает течь через территорию Украины несмотря на войну.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:23

  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.


Короче, бабы готовятся быть мобилизированными, боевые що капец на западном фронте, "ТЦК" там просто повод доколупаться до мирных людей. Собственно прямая речь из первых уст - https://www.facebook.com/yana.vandhurak

Їхала я значить на нову пошту в Космач зі мною в машині перебувала моя донечка якій 6 рочків, в самому центрі біля заправки мене зупинив натовп РОЗЛЮЧЕНИХ ЖІНОК з яких і деякі особи були в великому стані алкогольного спʼяніння, 😳 у них були в руках дубінки, біти, різні желізні металеві штуки.
Я відкрила вікно і вони зразу почали так мовити наїхати на мене зі словами (хто ти така, куди ти їдеш, якого х*я ти приїхала до нас в село) я їм обʼяснила що їду з дитиною на нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила що там нічого немає і сказала ну нехай їде поки їде…
І тут вони мене з горем пополам відпустили, хоч рух був на дорозі сильно перекритий цим натовпом…
І тут я вже повертаюся із нової пошти цією самою дорогою, і вони знову там стоять але вже ще більш розлючені, і я дивлюся як всі ці люди просто їдуть на мою машину, я встигла замкнути двері, і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати хто я така, що я точно не місцева бо вони мене не знають, і що я НАВОДЧИЦЯ ВОЄНКОМУ!!!
Що я приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків,🤦🏻‍♀️
і це було вже з криками з угрозами та матами в мій бік сказано…
І тут почалося все ПЕКЛО вони почали бити машину, (трясли так машиною, хотіли машину перевернути) почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в МАШИНІ ДИТИНА надіялася на хоть якусь людяність,
АЛЕ ОДНА ЖІНОЧКА ЗАПХАЛА БІТУ У ВІКНО І ДАЛА В ГОЛОВУ ДИТИНІ, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого просто нічого не могла зробити😭
потім звідкись взялись дві мої знайомі та односельчанки яким я дуже вдячна , я їх впустила в машину, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала мені вибратися з їхніх рук, там вже і відео декілька секунд встигли зробити!!! І це все тривало десь приблизно 15-20 хв😩
І потім вони якось відчинили з мого боку двері і хотіли мене витягнути, я навіть уявити не можу що б тоді було😭
Але в один момент один вуйко закричав, що всі сюда, це не та машина яка нам потрібна була ми попутали!!!
І ззаді приїхала інша машина і вони так мовити переключилися на ту машину, і я незнаю як але вибралася із того Пекла!!!
Скажіть люди від коли вам жінка із дитиною маленькою викликає загрозу??? 😭😭😭
Для тих хто розповсюджує неправдиву інформацію що ніби я була пʼяна, то в мене є всі докази, я проходила у лікарні та у відділку Алкотестер, і там все по 000
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бавовна в Іжевську: на Воткинському військовому заводі вибух. На заводі випускають ракети, включаючи тополь-м та іскандер-м
Влада повідомляє про технічні роботи. По плану
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 20:33

  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.

Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:08

  Schmit написав:
  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.

Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?

Якщо стоїте на базарі за чорний нал зарплату, то можна нічого не боятися. А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку, сім'я без грошей і жінка вижене в тцк йти ,,поновлювати данні,, з реальною безкоштовною екскурсією на Авдіївський коксохім.
Там їм ще не багато залишилося, друге читання закону протягти бистренько.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наче ще не обговорювали: Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ. Я так розумію, це новий окремий рід військ.
Буде потрібне окреме командування, військові частини, учбові бази, особовий склад і т.і. Як вважаєте, при існуючому дефіциті всього, за який кошт планується це зробити? Чи це черговий "мільярд дерев"?
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