......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 19:51
Плоди бусифікаціі
"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01
Атомные станции в вопросах охраны имеют высочайший приоритет. При попытках захвата станции существует два основных подхода в защите в зависимости от типа захватчика.
1) Если захватчик это вооруженные силы крупной страны агрессора, то станцию непременно сдадут с целью сохранения здоровья жителей прилегающих территорий, которые обязательно будут заражены при повреждении станции в результате активных боевых действий. Вкратце - активные длительные боевые действия около станции под строгим запретом международных профильных организаций.
2) Если захватчик это террористы без серьезной внешней поддержки (к примеру, хотят шантажом срубить деньжат или добиться какого-то решения у властей), то после эвакуации населения из близлежащих районов против них будет осуществлена военная операция без излишней мягкости. Террористы при этом на станции не жильцы при любом раскладе. Для их уничтожения вполне могут уничтожить даже часть станции чтобы другим не было повадно. Они будут во всем виноваты при этом естественно. МАГАТЭ в курсе и признает такую военную операцию законной и правильной.
Спецопераций по освобождению ЗАЭС не было. Но регулярные попытки ГУР оценить перспективы и обстановку на захваченной станции и в городе путем проведения спецопераций нужно оценивать положительно. После уничтожения Каховской ГЭС агрессором всем стало понятным, что за подрывом ЗАЭС в случае угрозы ее потери агрессором дело не станет. А эта станции крупнее чернобыльской.
Что касается работы ГУР вцелом, то обсуждать ее успешные проекты никому нельзя. Это же ГУР, а не шаражкина контора. И эта война для него не закончится, пока его не ликвидируют на высшем уровне. Но в таком мире это не случится еще очень долго.
Лично мне самыми успешными операциями, в которых наверняка участвовало ГУР, считаю следующие:
- вычисление реальных зачинщиков этой войны (это акционеры Газпрома, считающие что их кинули в Украине) и нанесение им превентивного ущерба (повреждение газопроводов Северные потоки 1 и 2) чтобы они слегка поумерили свои аппетиты в Украине.
- сбор доказательств участия ВС росии, ФСБ в крымской операции и в имитации сепаратизма в соборной Украине и создании вооруженного конфликта в восточной части Украины. Это дало возможность применить и использовать все пункты Будапештского меморандума, по которому основные страны мира гарантировали Украине территориальную целостность, даже если один из гарантов "вдруг дал заднюю". Без Будапештского меморандума шансов в войне у Украины бы не было от слова совсем.
- системное подведение войны в Украине к этапу, когда росия неизбежно придет к сценарию, успешно уже реализованному при сильном сопротивлению жертвы нападения в первой чеченской войне - т.е. она должна покинуть территорию Украины с целью сохранить то, что у нее пока еще есть.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 20:01
Ни фига не прекрасно и ни разу не красиво.
Чому не розглядається ультимативний варіант типу: "Ми даємо місяць часу, щоб ти вивів війська взад на болота у межах кордонів 91 року, які закріплені міжнародним правом. Якщо тобі ̶міжнародне право не подобається, то ми об'явимо рф країною - терористкою та розірвемо з нею дипвідносини, а всіх підсанкційних осіб (за списком) видворимо з ЄС та США." ?
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:06
І що, це якось злякає рашистів ?
Їх це вже не лякає
Якась наївність з вашого боку
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:08
Красиво, я за. Но фантастично. Может еще и газ у них не будут покупать? Который в какой-то параллельной реальности продолжает течь через территорию Украины несмотря на войну.
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:23
Короче, бабы готовятся быть мобилизированными, боевые що капец на западном фронте, "ТЦК" там просто повод доколупаться до мирных людей. Собственно прямая речь из первых уст -
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бавовна в Іжевську: на Воткинському військовому заводі вибух. На заводі випускають ракети, включаючи тополь-м та іскандер-м
Додано: Сер 07 лют, 2024 20:33
Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?
Додано: Сер 07 лют, 2024 21:08
Якщо стоїте на базарі за чорний нал зарплату, то можна нічого не боятися. А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку, сім'я без грошей і жінка вижене в тцк йти ,,поновлювати данні,, з реальною безкоштовною екскурсією на Авдіївський коксохім.
Там їм ще не багато залишилося, друге читання закону протягти бистренько.
Додано: Сер 07 лют, 2024 21:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наче ще не обговорювали: Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ. Я так розумію, це новий окремий рід військ.
Буде потрібне окреме командування, військові частини, учбові бази, особовий склад і т.і. Як вважаєте, при існуючому дефіциті всього, за який кошт планується це зробити? Чи це черговий "мільярд дерев"?
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