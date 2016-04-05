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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6676667766786679
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:21

  Schmit написав:Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?

У тих регіонах, у кожному кишлаку своє весілля – це окрема історія.
До того ж, варто розрізняти поняття - ухилення чоловіків, які стоять на обліку з тими, які виключені з тих чи інших причин.
До 2014 р. по досягненні віку чоловік знімався з обліку у військкоматі. Знімався АВТОМАТИЧНО, і як правило, один раз у півріччя виходив наказ про зняття з військового обліку з досягненням граничного віку. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років. Щоб ти хто вже були зняті з обліку, але бажали захищати Батьківщину, мали можливiсть добровiльно написати заяву про поновлення на військовому обліку, як добровелець. Але як завжди далі пішли зловживання. В подібних випадках, людина має сама вирішувати, це вже моральний вибір самої людини, а не вимога закону.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 21:41

  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.


Моторошна історія в Космачі- це результат паралельної реальності марафону, рожевих поні на набережній Ялти, брехнею про швидку перемогу, стравлюванням суспільства , відсутністю правди про фронт і героїв в ефірі, які б власним прикладом стимулювали.

Сьогоднішнє голосування в ВР законопроєкту про мобілізацію - без виступу Верховного Головнокомандуючого, тишком- нишком, без запитань авторам- уряду і міністрам, без журналістів в залі, тільки посилюють ці тенденції.

Це уряд брехав українцям, що електронних повісток не буде. Але в законі вони є. Як і е-кабінет військовозобовʼязаного. Уявляєте шок споживачів марафону і байок про «завтра в Крим», коли вони дізнаються про адмінвідповідальність за відсутність в реєстрі? Їм же 2 роки розповідали, що треба вірити в ЗСУ, й це і є твій внесок в перемогу. А тут виявиться, що ЗСУ потребує ротації. Скільки може ще бути Космачів?

Тому- владі важливо почати чесну розмову з суспільством . Про війну. Про 2024 рік. Й це мають розповідати не радники ОП, бо це ніхто. А ті, хто несе відповідальність за країну, в тому числі й за мобілізацію.

І. Геращенко

До речі, петиція з пропозицією припинити фінансувати за кошти бюджету це ганебне явище як марафон:
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5936
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