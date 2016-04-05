Schmit написав:Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?
У тих регіонах, у кожному кишлаку своє весілля – це окрема історія. До того ж, варто розрізняти поняття - ухилення чоловіків, які стоять на обліку з тими, які виключені з тих чи інших причин. До 2014 р. по досягненні віку чоловік знімався з обліку у військкоматі. Знімався АВТОМАТИЧНО, і як правило, один раз у півріччя виходив наказ про зняття з військового обліку з досягненням граничного віку. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років. Щоб ти хто вже були зняті з обліку, але бажали захищати Батьківщину, мали можливiсть добровiльно написати заяву про поновлення на військовому обліку, як добровелець. Але як завжди далі пішли зловживання. В подібних випадках, людина має сама вирішувати, це вже моральний вибір самої людини, а не вимога закону.
Моторошна історія в Космачі- це результат паралельної реальності марафону, рожевих поні на набережній Ялти, брехнею про швидку перемогу, стравлюванням суспільства , відсутністю правди про фронт і героїв в ефірі, які б власним прикладом стимулювали.
Сьогоднішнє голосування в ВР законопроєкту про мобілізацію - без виступу Верховного Головнокомандуючого, тишком- нишком, без запитань авторам- уряду і міністрам, без журналістів в залі, тільки посилюють ці тенденції.
Це уряд брехав українцям, що електронних повісток не буде. Але в законі вони є. Як і е-кабінет військовозобовʼязаного. Уявляєте шок споживачів марафону і байок про «завтра в Крим», коли вони дізнаються про адмінвідповідальність за відсутність в реєстрі? Їм же 2 роки розповідали, що треба вірити в ЗСУ, й це і є твій внесок в перемогу. А тут виявиться, що ЗСУ потребує ротації. Скільки може ще бути Космачів?
Тому- владі важливо почати чесну розмову з суспільством . Про війну. Про 2024 рік. Й це мають розповідати не радники ОП, бо це ніхто. А ті, хто несе відповідальність за країну, в тому числі й за мобілізацію.
До 2014 р. по досягненні віку чоловік знімався з обліку у військкоматі. Знімався АВТОМАТИЧНО, і як правило, один раз у півріччя виходив наказ про зняття з військового обліку з досягненням граничного віку. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років- ------------- при Порошенко приняли указ вернуть всех назад, задним числом, наплевав на Конституцию Украины, если поищете в интернете - были судебные тяжбы по восстановлению. действия военком признаны законными
Сьогодні по Києву було нанесено удар новою ракетою 3М22 «Циркон»
Ракета призначена для ураження надводних кораблів.
Запускають «Циркони» із універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. Глибина пуску (для підводних човнів) – 40 м.
М22 Циркон — перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в росії. Швидкість польоту 2700 метри на секунду. Дальність стрільби майже на 1000 (до 1500) км.
Судячи з того, що на момент атаки, в морі перебував лише 1 підводний ракетоносій, експерти роблять висновок, що пуск було проведено саме з нього.
Відносно ЗМ22 "Циркон", то нагадаємо, що у РФ її називають "гіперзвуковою", хоча, скоріш за все, вона, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів. Дальність її пуску частіше фігурує у межах 600 км, хоча часом декларується й 1000 км.
Серед носіїв цієї ракети, яка створювалася для пуску з кораблів та підводних човнів, наразі відомі лише фрегат "Адмирал Горшков" (проєкт 22350) та атомний підводний човен К-560 "Северодвинск" (проєкт 885 "Ясень"), які знаходяться далеко за дальністю її пуску по Україні. Тому скоріш за все для пуску "Циркона" міг бути використаний адаптований комплекс "Бастион", або відомий "Объект-100". https://defence-ua.com/news/rf_vikorist ... 14378.html
Востаннє редагувалось V2 в Сер 07 лют, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Як вважаєте, при існуючому дефіциті всього, за який кошт планується це зробити? Чи це черговий "мільярд дерев"?
це просто для того, щоб "планерістів" дуроіби не відправляли штурмовиками голими руками брати окопи. був випадок.... дойшло .....
Та нє. Уявіть, у складі мотопіхотного підрозділу торпедний катер або РСЗВ, які підпорядковуються кому? Не командиру ж піхотного бату. Це окремий рід військ зі своїм керівництвом, а не аналог кулеметника, гранатометчика чи медика у піхотному взводі
Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року. У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала, що все закінчиться наприкінці весни - на початку літа. Мольфарка впевнена, що війна в Україні закінчиться перемогою України, а Росія зазнає поразки. "Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре", - сказала Цвилінів. Вона додала, що інші держави допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією. Незабаром наша країна почне розквітати. Крім того, Марія заговорила і про повернення Криму, який був незаконно анексований Росією. "Так мені здається, що Крим мав би повернутися... Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.
Хороший прогноз.
Єдине питання -- коли демобілізують? Одразу? У “травні-червні”?
Зразу, як тільки >>>
vitaliiangel написав:"Вломим каждому улыхянту в табло и всем сразу полегчает".
Цікава ідея... А особливо від ухилянта.
От лише потрібні спец.пристрої. Для “вломлювання”. Бо у ручному режимі то якось нереально... Їх же ж мільйони! Десяток мільйонів!! Напр., треба простеньке доповнення до правил фінмону. Вони блокують рахунки легко, невимушено і без судів. Мені блоканули -- відчуття незабутні. Але я мав виписку з Привату з військ.зарплатою. Цікаво, що матимуть ухилянти?
evvk1 написав:при Порошенко приняли указ вернуть всех назад, задним числом, наплевав на Конституцию Украины, если поищете в интернете - были судебные тяжбы по восстановлению. действия военком признаны законными
Як не законне не може бути законним? Самі ж вказали тезу. Як можна повернути одним указом заднім числом всіх з різних вікових категорій... Не вдаватимуся до холівару, згідно з конституційним постулатом незворотності дії закону, такі дії не підпадають під легальні. Таким чином, можна визнати і всіх пенсіонерів - працездатними. Однак при відвідуванні і бажанні підписати контракт на службу людині, яка знаходилася на біржі праці - насамперед підсунули папірець про відновлення на обліку. Рівень правової культури...це сум.
Дуда впевнений, що Трамп скоро закінчить війну в Україні, якщо переможе
Покладаючись на особистий досвід, Дуда заявив, що "те, що Трамп йому обіцяв, було виконано". "Президент Трамп дотримується свого слова і якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно", - додав президент Польщі.
Трамп заявляв, що у разі перемоги зупинить війну ще до своєї інавгурації. Тільки не сказав, як він це зробить.