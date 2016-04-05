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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6677667866796680
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:33

  alex lem написав:А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку


Или работодатель быстро вспомнит что зарплату еще может выдавать кассир в окошко. Ну если ему конечно работники нужны.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:39

  V2 написав:Відносно ЗМ22 "Циркон", то нагадаємо, що у РФ її називають "гіперзвуковою", хоча, скоріш за все, вона, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів.


Так 9 МАХов это и есть гиперзвук. Хоть это конечно и условности.

Режим Числа Маха м/с
Трансзвук 0,8—1,2 270—400
Сверхзвук 1,0—5,0 340—1710
Гиперзвук 5,0—10,0 1710—3415
Быстрый гиперзвук 10,0—25,0 3415—8465
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://news.finance.ua/ua/shho-stalosy ... nfohrafika

Як бачимо московії санкції не відчуваються … попри всі наші радості проо 12-й пакет санкцій і таке інше , все воно майже не робить погоду і з такими санкціями з оборотом в 100 млрд з Європою , Європа добре якщо дає нам ? Скільки ?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:46

  whois2010 написав:Бавовна в Іжевську: на Воткинському військовому заводі вибух. На заводі випускають ракети, включаючи тополь-м та іскандер-м
Влада повідомляє про технічні роботи. По плану

1300 км від кордону. Хто там писав, що ГУР погано працює?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:46

Я впевнений, що Трамп закінчить війну в Україні за 24 години, як і обіцяв, — Дуда

"Грунтуючись на своєму особистому досвіді президента, який колись працював із президентом Трампом, можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому, якби я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв , то це виконувалось", - сказав президент Польщі.

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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США не дадуть нам допомоги.... нажаль....
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:53

  alex lem написав:
  Schmit написав:
  whois2010 написав:"Вдала" політика мобілізації дає свої результати:
У Космачі на Івано-Франківщині близько сотні людей 7 лютого перекрили дорогу і зупиняли автівки, шукаючи в них людей, пов'язаних з працівниками ТЦК (військкоматів). Під час сутичок побили двох жінок та 6-річну дитину. Усе почалося через пости в соцмережах про те, що нібито «їдуть багато машин ТЦК, щоб позабирати людей»
......раніше стало відомо, що Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.

Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?

Якщо стоїте на базарі за чорний нал зарплату, то можна нічого не боятися. А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку, сім'я без грошей і жінка вижене в тцк йти ,,поновлювати данні,, з реальною безкоштовною екскурсією на Авдіївський коксохім.
Там їм ще не багато залишилося, друге читання закону протягти бистренько.

А зараз що роблять при спробі по місцю офіційного працевлаштування щось "вручити"? Йдуть у відпустки, лікарняні, переходять на роботу в "чорну" або просто звільняються, деколи навіть одразу покидають робоче місце і тупо пропадають. Тільки бусик незламності спроможний загнати таких по одинці у ТЦК і то багато хто обирає тюрму. Тому, не допоможуть ці репресії щось вирішити, приведуть до опору і сотень Космачів. Лише пряником, чіткими контрактами, а не батогами можна залучити ефективних людей на війну.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 22:56

156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 23:12

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Выше на форуме писари что часть из них могут быть не годны по здоровью. Например инвалидность
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