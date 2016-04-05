V2 написав:Відносно ЗМ22 "Циркон", то нагадаємо, що у РФ її називають "гіперзвуковою", хоча, скоріш за все, вона, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів.
Так 9 МАХов это и есть гиперзвук. Хоть это конечно и условности.
Режим Числа Маха м/с Трансзвук 0,8—1,2 270—400 Сверхзвук 1,0—5,0 340—1710 Гиперзвук 5,0—10,0 1710—3415 Быстрый гиперзвук 10,0—25,0 3415—8465
Як бачимо московії санкції не відчуваються … попри всі наші радості проо 12-й пакет санкцій і таке інше , все воно майже не робить погоду і з такими санкціями з оборотом в 100 млрд з Європою , Європа добре якщо дає нам ? Скільки ?
Я впевнений, що Трамп закінчить війну в Україні за 24 години, як і обіцяв, — Дуда
"Грунтуючись на своєму особистому досвіді президента, який колись працював із президентом Трампом, можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому, якби я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв , то це виконувалось", - сказав президент Польщі.
Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?
Якщо стоїте на базарі за чорний нал зарплату, то можна нічого не боятися. А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку, сім'я без грошей і жінка вижене в тцк йти ,,поновлювати данні,, з реальною безкоштовною екскурсією на Авдіївський коксохім. Там їм ще не багато залишилося, друге читання закону протягти бистренько.
А зараз що роблять при спробі по місцю офіційного працевлаштування щось "вручити"? Йдуть у відпустки, лікарняні, переходять на роботу в "чорну" або просто звільняються, деколи навіть одразу покидають робоче місце і тупо пропадають. Тільки бусик незламності спроможний загнати таких по одинці у ТЦК і то багато хто обирає тюрму. Тому, не допоможуть ці репресії щось вирішити, приведуть до опору і сотень Космачів. Лише пряником, чіткими контрактами, а не батогами можна залучити ефективних людей на війну.