V2 написав:Відносно ЗМ22 "Циркон", то нагадаємо, що у РФ її називають "гіперзвуковою", хоча, скоріш за все, вона, як й Х-47 "Кинжал" є твердопаливною ракетою, тобто просто розганяється до значної швидкості, нібито до 9 Махів.
Так 9 МАХов это и есть гиперзвук. Хоть это конечно и условности.
Режим Числа Маха м/с Трансзвук 0,8—1,2 270—400 Сверхзвук 1,0—5,0 340—1710 Гиперзвук 5,0—10,0 1710—3415 Быстрый гиперзвук 10,0—25,0 3415—8465
Як бачимо московії санкції не відчуваються … попри всі наші радості проо 12-й пакет санкцій і таке інше , все воно майже не робить погоду і з такими санкціями з оборотом в 100 млрд з Європою , Європа добре якщо дає нам ? Скільки ?
Я впевнений, що Трамп закінчить війну в Україні за 24 години, як і обіцяв, — Дуда
"Грунтуючись на своєму особистому досвіді президента, який колись працював із президентом Трампом, можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому, якби я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв , то це виконувалось", - сказав президент Польщі.
Навіть не уявляю, як тут допоможе аналог москальського закону про мобілізацію з обовязком кожному встановити електронний кабнет на свою Нокію 3310 чи усім оновити дані протягом 20-60 днів?
Якщо стоїте на базарі за чорний нал зарплату, то можна нічого не боятися. А як на білій зарплаті, платите налоги, то заблокують зарплатну картку, сім'я без грошей і жінка вижене в тцк йти ,,поновлювати данні,, з реальною безкоштовною екскурсією на Авдіївський коксохім. Там їм ще не багато залишилося, друге читання закону протягти бистренько.
А зараз що роблять при спробі по місцю офіційного працевлаштування щось "вручити"? Йдуть у відпустки, лікарняні, переходять на роботу в "чорну" або просто звільняються, деколи навіть одразу покидають робоче місце і тупо пропадають. Тільки бусик незламності спроможний загнати таких по одинці у ТЦК і то багато хто обирає тюрму. Тому, не допоможуть ці репресії щось вирішити, приведуть до опору і сотень Космачів. Лише пряником, чіткими контрактами, а не батогами можна залучити ефективних людей на війну.
vitaliiangel Выше на форуме писали что часть из них могут быть не годны по здоровью. Например инвалидность.
PS. прочел в телеге предположение что даже 1/2 от того количества «ветеранов» смогли бы существовенно усилить ЗСУ. Сразу, в шутк, подумалось что наверняка окажется что половина оформила инвалидность а другая - выехала за пределы.
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 07 лют, 2024 23:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.
Там все набагато цікавіше: Є 156к "безробітних" військових ухилянтів М45-60, які мають необхідну військову підготовку, але зараз ухиляються від виконання обов"язку за який платники податків утримували їх по 20 та більше років. Плюс ще 84000 Хотабів та детроеєдів, які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються, а спокійно працюють на тих хто зараз їм платить більше (або просто живуть звичайним життям мирного часу), забивши на всі свої зобов"язання перед платниками податків. Сумарно - це 240000 тих кого можна і необхідно повернути в ЗСУ і залучити до бойових дій хоч завтра, а не через 2-3 місяці підготовки. https://tsn.ua/ukrayina/na-pensiyi-i-ne-sluzhat-skilki-v-ukrayini-viyskovih-pensioneriv-do-60-rokiv-2508274.html