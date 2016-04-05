ситуація з допомогою США Україні свідчить про серйозну кризу в Республіканській партії.🖌 Конгрес США вкотре відхилив законопроєкт про виділення Україні допомоги на опір росії ― документ, який також містить допомогу Тайваню й Ізраїлю та жорсткішу політику захисту кордону з Мексикою. Одразу кілька провідних американських видань назвали це ― вкупі з проваленою спробою висловити недовіру міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу ― ознакою кризи в американській Республіканській партії. По-перше, зазначає () The New York Times, республіканці самі хотіли об’єднати захист кордону США і допомогу, зокрема, Україні. І вони ж дали в цьому питанні задню, прискіпавшись до дрібниць. А Politico пише (), що звільнення Майоркаса Республіканська партія обіцяла своїм виборцям ще понад пів року тому ― щойно отримала контроль над Палатою представників. Однак частина самих же республіканців і проголосували проти цього ― один із конгресменів для цього навіть зʼявився в будівлі Конгресу на колісному кріслі після перенесеної напередодні операції.Ці дві події кидають тінь на лідерів республіканців у Сенаті та Палаті представників ― Мітча МакКоннела і Майка Джонсона відповідно. Перший не зміг впоратися з різношерстними групами впливу в партії. Кількісно прихильники допомоги Україні серед республіканців у Сенаті досі переважають, однак протрампівська група стає все більш впливовою, що дратує «ветеранів» партії, які памʼятають її як антирадянську і безкомпромісну в питанні допомоги демократіям, що потерпають від Москви. МакКоннел десятиліттями міг балансувати між республіканцями різного штибу, залишаючись для них авторитетом, однак зараз навіть його союзники сумніваються в цій здатності політика.Становище ж Джонсона ще складніше: він продемонстрував, що не може забезпечити підтримку ідеї, за яку свого часу активно виступав. Опозиція всередині партії виявилася сильною ― і ще покаже себе в голосуваннях щодо розподілу бюджетних видатків, які заплановані на наступні тижні. Так чи інакше, стабільність однієї з найбільших американських партій ― під серйозним питанням, а те, що кілька десятків прихильних до Дональда Трампа політиків можуть визначати вектор її руху ― вагомий доказ цього, пишуть обидва видання.