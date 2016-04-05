И сразу вспомнилось как говорящие головы аргументировали отмену отсрочки студентам ростом количества студентов возраста 20+ с 30тыс в 2021 до 150 тыс в 2023. То есть студентов заметили на год раньше чем вспомнили про ветеранов.
Кстати пока никто на форуме не обсудил возможность ( согласно законопроекту) получить отсрочку поступив в ВУЗ впервые. То есть типа человек прекрасно себя чувствовал и без высшего, но допустим в 35+ пошел впервые на высшее. И он ни разу не уклонист
Примат написав:В Германии человек на новом мерседесе - это уважаемый человек в обществе, так как все понимают, что он платит хорошие налоги, он очень важный для общества гражданин, он заслуживает уважения. У нас же человек на мерседесе кто в глазах большинства граждан Украины?
может потому что в Германии не плодятся яйца по 17 грн?
Примат написав:ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.
а откуда этой любви взяться? у бизнеса есть деньги за которые он покупает все что ему нравится - и за это их и ненавидят. у меня во дворе такой "бизнесмен" открыл стомат кабинет. сделал пристройку сверху на домовых коммуникациях. как думаете кто в суде выиграл - жильцы дома или "бизнесмен" ?
ситуація з допомогою США Україні свідчить про серйозну кризу в Республіканській партії.
🖌 Конгрес США вкотре відхилив законопроєкт про виділення Україні допомоги на опір росії ― документ, який також містить допомогу Тайваню й Ізраїлю та жорсткішу політику захисту кордону з Мексикою. Одразу кілька провідних американських видань назвали це ― вкупі з проваленою спробою висловити недовіру міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу ― ознакою кризи в американській Республіканській партії. По-перше, зазначає (https://www.nytimes.com/2024/02/06/us/p ... gress.html) The New York Times, республіканці самі хотіли об’єднати захист кордону США і допомогу, зокрема, Україні. І вони ж дали в цьому питанні задню, прискіпавшись до дрібниць. А Politico пише (https://www.politico.com/news/2024/02/0 ... l-00140087), що звільнення Майоркаса Республіканська партія обіцяла своїм виборцям ще понад пів року тому ― щойно отримала контроль над Палатою представників. Однак частина самих же республіканців і проголосували проти цього ― один із конгресменів для цього навіть зʼявився в будівлі Конгресу на колісному кріслі після перенесеної напередодні операції.
Ці дві події кидають тінь на лідерів республіканців у Сенаті та Палаті представників ― Мітча МакКоннела і Майка Джонсона відповідно. Перший не зміг впоратися з різношерстними групами впливу в партії. Кількісно прихильники допомоги Україні серед республіканців у Сенаті досі переважають, однак протрампівська група стає все більш впливовою, що дратує «ветеранів» партії, які памʼятають її як антирадянську і безкомпромісну в питанні допомоги демократіям, що потерпають від Москви. МакКоннел десятиліттями міг балансувати між республіканцями різного штибу, залишаючись для них авторитетом, однак зараз навіть його союзники сумніваються в цій здатності політика.
Становище ж Джонсона ще складніше: він продемонстрував, що не може забезпечити підтримку ідеї, за яку свого часу активно виступав. Опозиція всередині партії виявилася сильною ― і ще покаже себе в голосуваннях щодо розподілу бюджетних видатків, які заплановані на наступні тижні. Так чи інакше, стабільність однієї з найбільших американських партій ― під серйозним питанням, а те, що кілька десятків прихильних до Дональда Трампа політиків можуть визначати вектор її руху ― вагомий доказ цього, пишуть обидва видання.
Примат написав:В Германии человек на новом мерседесе - это уважаемый человек в обществе, так как все понимают, что он платит хорошие налоги, он очень важный для общества гражданин, он заслуживает уважения. У нас же человек на мерседесе кто в глазах большинства граждан Украины?
может потому что в Германии не плодятся яйца по 17 грн?
там на мелочь не размениваются: кому надо - сразу канцлеров продают. Шредеризация... Du riechst so gut
evvk1 написав:До 2014 р. по досягненні віку чоловік знімався з обліку у військкоматі. Знімався АВТОМАТИЧНО, і як правило, один раз у півріччя виходив наказ про зняття з військового обліку з досягненням граничного віку. А вже в серпні 2014 р. цей вік для всіх цих категорій підтягнули до 60 років-
Там была еще экономическая составляющая. Те служивые, которые имели перспективу выйти на пенсию в отставку по возрасту, при повышении граничного возраста до 60 лет такой возможности лишились. Соответственно потеряли +5% к пенсии. Государство получило экономию.
Примат написав:ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.
а откуда этой любви взяться? у бизнеса есть деньги за которые он покупает все что ему нравится - и за это их и ненавидят. у меня во дворе такой "бизнесмен" открыл стомат кабинет. сделал пристройку сверху на домовых коммуникациях. как думаете кто в суде выиграл - жильцы дома или "бизнесмен" ?
Но особенно логично же, что ненавидят именно бизнесменов, a не продажных суд и остальные государственные инстанции (и имя им легион), реально позволивших в данном случае стройку.
Можно бегать пытаться убить каждого комара, а можно осушить болото, где комары живут и плодятся.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 08 лют, 2024 01:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:............. Я знав що Любарський не зайде, бо критикує владу від Бога.
Про євреїв дивно таке чути, якраз вони там тисячі років блукали, то Єгепет, то Вавилон, то Іспанія, то ВКЛ, а сучасній державі Ізраїль ще нема і сотні років.
Любарский "не зашёл" по другим причинам и я вкратце объяснил, почему. Подробнее, не буду, здесь это никому не интересно. Поверьте, я могу оценить рациональное зерно (если оно есть) даже у человека, который мне, в общем, не нравится. Или не нравятся какие-то его взгляды. О евреях я написал - им помогла сохраниться отличающаяся религия и то, что они за неё держались. У украинцев ничего принципиально отличного от других европейских народов нет, поэтому при рассеянии растворятся относительно быстро. Возможно, ошибаюсь.
fler написав:"Наша відповідь на ранкові обстріли: віддаємо військовим частинам наш софт MASTER:Бухгалтерія за символічну 1 грн. Впорядковуйте свої системи виплат, обліку матеріально-технічних цінностей, архіви, посилюйтеся цифрою.
А багато ВЧ ведуть бухгалтерський облік? Знаю шо існують такі в природі. Облік ТМЦ так.
Бухгалтерський облік в Збройних Силах України має цінність трохи більше 0. Військовий сенс має облік за 440 наказом за кількістю, номерами та категоріями. Буде система адаптована до 440 наказу - тоді ок.