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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6679668066816682
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 06:54

candle645 ,

84000 Хотабів ….., які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються,

Не ховаються - правда. А як «домовились»? Занесли щось, чи що? Ви зараз мене у злочині звинуватили ?

можна і необхідно повернути в ЗСУ


Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?

перед платниками податків.

Ви зараз за чиї податки воюєте? Воюйте якісно, і будьте вдячним. Бо скоро сардельок «для котів»може стати значно менше.
Hotab
 
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