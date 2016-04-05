84000 Хотабів ….., які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються,
Не ховаються - правда. А як «домовились»? Занесли щось, чи що? Ви зараз мене у злочині звинуватили ?
можна і необхідно повернути в ЗСУ
Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?
перед платниками податків.
Ви зараз за чиї податки воюєте? Воюйте якісно, і будьте вдячним. Бо скоро сардельок «для котів»може стати значно менше.