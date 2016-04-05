84000 Хотабів ….., які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються,
Не ховаються - правда. А як «домовились»? Занесли щось, чи що? Ви зараз мене у злочині звинуватили ?
можна і необхідно повернути в ЗСУ
Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?
перед платниками податків.
Ви зараз за чиї податки воюєте? Воюйте якісно, і будьте вдячним. Бо скоро сардельок «для котів»може стати значно менше.
І ще одне… Ви за 2 роки служби освоїли кілька мільйонів бюджетних гривень. Це витрати держави (платників податків) , за цей час і за ці гроші держава зробила з вас військового спеціаліста. Ви уявляєте скільки тепер ви повинні відпрацьовувати в ЗСУ ці гроші? Отож.. Все ж правильно? Я нічого не переплутав? На вашу думку , чим довше на військовій службі «смокче бюджетну сіську»- тим довше треба ЩЕ служити». Все так? Тому налаштовуйтеся на все життя в ЗСУ!!! Ваш борг перед платниками податків тільки росте!! Рівно так, як він звідкись, на вашу думку, є у мене після участі у війні з 2014 по 2023 рік.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 08:10, всього редагувалось 2 разів.
whois2010 написав:Як вважаєте, при існуючому дефіциті всього, за який кошт планується це зробити? Чи це черговий "мільярд дерев"?
це просто для того, щоб "планерістів" дуроіби не відправляли штурмовиками голими руками брати окопи. був випадок.... дойшло .....
Та нє. Уявіть, у складі мотопіхотного підрозділу торпедний катер або РСЗВ, які підпорядковуються кому? Не командиру ж піхотного бату. Це окремий рід військ зі своїм керівництвом, а не аналог кулеметника, гранатометчика чи медика у піхотному взводі
Якась маячня почалась...
Вони втратили дрон. Що далі мали робити? Чекати хто подарує наступного? Як довго? Тиждень, місяць, рік?
Інше питання -- що втратили з незалежних від себе причин... Бо всіляким мавікам не місце на фронті у цивіл.модифікації, бо як будуть заглушені, то вже не знайдете. А то реал.тупо втрачати цяцьку за 100т+ щотижня...
[/quote] Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»? [/quote]
Так ніби ж відправка на перенавчання офіцерів запасу на більш востребувану ВОС не являється злочином...
whois2010 написав:Та нє. Уявіть, у складі мотопіхотного підрозділу торпедний катер або РСЗВ, які підпорядковуються кому? Не командиру ж піхотного бату. Це окремий рід військ зі своїм керівництвом, а не аналог кулеметника, гранатометчика чи медика у піхотному взводі
Якась маячня почалась...
Вони втратили дрон. Що далі мали робити? Чекати хто подарує наступного? Як довго? Тиждень, місяць, рік?
Інше питання -- що втратили з незалежних від себе причин... Бо всіляким мавікам не місце на фронті у цивіл.модифікації, бо як будуть заглушені, то вже не знайдете. А то реал.тупо втрачати цяцьку за 100т+ щотижня...
Так ніби ж відправка на перенавчання офіцерів запасу на більш востребувану ВОС не являється злочином...
Можливо молодших. Не знаю про це. А старшого офіцера на кого перенавчати? На комбата чи комбрига відразу? А пройти всі щабелі від командира взводу чи роти не треба такому «комбату»? Чи хай в могилу покладе батальйон? Я при бажанні міг би прилаштуватися в якийсь теплий штаб в Києві. Тисяч на 60-70. Але це тільки зло для перемоги (там і так половина проїдають дарма свою зарплату) , та і ненавиджу паперову роботу. Ну і з точки зору бюджету це замість «плюс 50 т.грн» буде «мінус 70» тільки зарплати, а ще форма, теплий кабінет та інше.