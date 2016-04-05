Додано: Чет 08 лют, 2024 06:54



84000 Хотабів ….., які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються,



можна і необхідно повернути в ЗСУ





перед платниками податків.



Не ховаються - правда. А як «домовились»? Занесли щось, чи що? Ви зараз мене у злочині звинуватили ?Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?Ви зараз за чиї податки воюєте? Воюйте якісно, і будьте вдячним. Бо скоро сардельок «для котів»може стати значно менше.І ще одне… Ви за 2 роки служби освоїли кілька мільйонів бюджетних гривень. Це витрати держави (платників податків) , за цей час і за ці гроші держава зробила з вас військового спеціаліста. Ви уявляєте скільки тепер ви повинні відпрацьовувати в ЗСУ ці гроші? Отож..Все ж правильно? Я нічого не переплутав? На вашу думку , чим довше на військовій службі «смокче бюджетну сіську»- тим довше треба ЩЕ служити». Все так? Тому налаштовуйтеся на все життя в ЗСУ!!! Ваш борг перед платниками податків тільки росте!! Рівно так, як він звідкись, на вашу думку, є у мене після участі у війні з 2014 по 2023 рік.