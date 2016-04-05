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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66806681668266836684>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 06:54

candle645 ,

84000 Хотабів ….., які "про все домовились" і навіть нікуди не ховаються,

Не ховаються - правда. А як «домовились»? Занесли щось, чи що? Ви зараз мене у злочині звинуватили ?

можна і необхідно повернути в ЗСУ


Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?

перед платниками податків.

Ви зараз за чиї податки воюєте? Воюйте якісно, і будьте вдячним. Бо скоро сардельок «для котів»може стати значно менше.

І ще одне… Ви за 2 роки служби освоїли кілька мільйонів бюджетних гривень. Це витрати держави (платників податків) , за цей час і за ці гроші держава зробила з вас військового спеціаліста. Ви уявляєте скільки тепер ви повинні відпрацьовувати в ЗСУ ці гроші? Отож..
Все ж правильно? Я нічого не переплутав? На вашу думку , чим довше на військовій службі «смокче бюджетну сіську»- тим довше треба ЩЕ служити». Все так? Тому налаштовуйтеся на все життя в ЗСУ!!! Ваш борг перед платниками податків тільки росте!! Рівно так, як він звідкись, на вашу думку, є у мене після участі у війні з 2014 по 2023 рік.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 08:10, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:47

  whois2010 написав:
  Goodman написав:
  whois2010 написав:Як вважаєте, при існуючому дефіциті всього, за який кошт планується це зробити? Чи це черговий "мільярд дерев"?

це просто для того, щоб "планерістів" дуроіби не відправляли
штурмовиками голими руками брати окопи.
був випадок.... дойшло .....

Та нє. Уявіть, у складі мотопіхотного підрозділу торпедний катер або РСЗВ, які підпорядковуються кому? Не командиру ж піхотного бату. Це окремий рід військ зі своїм керівництвом, а не аналог кулеметника, гранатометчика чи медика у піхотному взводі


Якась маячня почалась...

Вони втратили дрон. Що далі мали робити? Чекати хто подарує наступного? Як довго? Тиждень, місяць, рік?

Інше питання -- що втратили з незалежних від себе причин... Бо всіляким мавікам не місце на фронті у цивіл.модифікації, бо як будуть заглушені, то вже не знайдете. А то реал.тупо втрачати цяцьку за 100т+ щотижня... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 07:59

  vitaliiangel написав:
156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.

Зображення


Детройтед ау? Де ти? Тебе вже відкритим текстом голова комітету соцполітики закликає до служби :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:21

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Так я не проти. Конкретно мені що треба зробити щоб ви були задоволені? Вчинити злочин повʼязаний з військовою службою, щоб розжалували до «солдат» з наступною відправкою на полігон на 2-3 місяці для освоєння ВОС «стрілець-гранатометник»?
[/quote]

Так ніби ж відправка на перенавчання офіцерів запасу на більш востребувану ВОС не являється злочином...
BvB
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:31

  Bobua написав:
  whois2010 написав:Та нє. Уявіть, у складі мотопіхотного підрозділу торпедний катер або РСЗВ, які підпорядковуються кому? Не командиру ж піхотного бату. Це окремий рід військ зі своїм керівництвом, а не аналог кулеметника, гранатометчика чи медика у піхотному взводі


Якась маячня почалась...

Вони втратили дрон. Що далі мали робити? Чекати хто подарує наступного? Як довго? Тиждень, місяць, рік?

Інше питання -- що втратили з незалежних від себе причин... Бо всіляким мавікам не місце на фронті у цивіл.модифікації, бо як будуть заглушені, то вже не знайдете. А то реал.тупо втрачати цяцьку за 100т+ щотижня... :(

Влада вже подбала про це: Зеленський: Ми виробимо мільйон дронів. Новий рід військ буде "купатися" у цих дронах. Вірите зезиденту?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:35

BvB ,
Так ніби ж відправка на перенавчання офіцерів запасу на більш востребувану ВОС не являється злочином...


Можливо молодших. Не знаю про це.
А старшого офіцера на кого перенавчати? На комбата чи комбрига відразу? А пройти всі щабелі від командира взводу чи роти не треба такому «комбату»? Чи хай в могилу покладе батальйон?
Я при бажанні міг би прилаштуватися в якийсь теплий штаб в Києві. Тисяч на 60-70. Але це тільки зло для перемоги (там і так половина проїдають дарма свою зарплату) , та і ненавиджу паперову роботу. Ну і з точки зору бюджету це замість «плюс 50 т.грн податків» буде «мінус 70» тільки зарплати, а ще форма, теплий кабінет та інше.
Інша справа - політати в Україні на чомусь цікавому. Може ще буде шанс.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:44

  ihorsic написав:❗️Сенат США повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Розгляд відбудеться без міграційної реформи та безпеки кордону — голосуватимуть сьогодні.

Ну що товариші сьогодні до нас прийде повний пісець.

Доллар по 50?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:50

  Investor_K написав:Доллар по 50?

вряд ли, если будет реально какой-то крайний вариант по Украине, то 150
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:56

  Investor_K написав:Нушотамамериканскаяпомощь?

Собаки лають, а караван йде 8)
Востаннє редагувалось fler в Чет 08 лют, 2024 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 08:57

  Investor_K написав:
6 годин 11 хвилин
Нушотамамериканскаяпомощь?
8 годин 44 хвилин
Ну що товариші сьогодні до нас прийде повний пісець.

Доллар по 50?[/quote]

Не дай Господь , щоб так людину з ранку ковбасило через гроші іншої держави .
ну і переляк за свої .......
Іншої думки не побачив .
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