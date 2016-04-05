156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.
Там порахували всіх включаючи МВС, ДФС, ДПСУ. І основний контингент 50+. По-перше, поліцейські звання це ніяк не військові. По-друге як Ви себе бачите перенавчати майорів-полковників 50+ МВС на рядові чи сержантські піхотні ВОС?
vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют
це не працює у Західу(США, ООН)не було бажання вводити миротворців ще у травні 2014(або лютому 2015)
vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют
це не працює у Західу(США, ООН)не було бажання вводити миротворців ще у травні 2014(або лютому 2015)
Тоді всі на заході робили вигляд, що "іхтамнєт". Зараз таке не прокатить
flyman написав:............. Я знав що Любарський не зайде, бо критикує владу від Бога.
Про євреїв дивно таке чути, якраз вони там тисячі років блукали, то Єгепет, то Вавилон, то Іспанія, то ВКЛ, а сучасній державі Ізраїль ще нема і сотні років.
Любарский "не зашёл" по другим причинам и я вкратце объяснил, почему. Подробнее, не буду, здесь это никому не интересно. Поверьте, я могу оценить рациональное зерно (если оно есть) даже у человека, который мне, в общем, не нравится. Или не нравятся какие-то его взгляды. О евреях я написал - им помогла сохраниться отличающаяся религия и то, что они за неё держались. У украинцев ничего принципиально отличного от других европейских народов нет, поэтому при рассеянии растворятся относительно быстро. Возможно, ошибаюсь.
Любарского не дивлюся ще з грудня 2023, коли він бере келих вина і після починає нести пургу (до речі цікавіше було прочитати про історію містечка Любар ніж слухати Любарского який почав ходити по колу останні 2 місяці), може вино заважає? може щось інше, бо реальних порад як Україні встояти проти потужного ворога -не має (подолати корупцію? і що ще?)
Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Источник: Железняк в Telegram
Прямая речь нардепа: "Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243 (я и коллеги по фракции не голосовали). По фракциям: Слуга народа − 178, Европейская солидарность − 0, Батькивщина − 0, Платформа за жизнь и мир − 17, За будущее − 7, Голос − 3, Доверие − 18, Восстановление Украины − 12, Внефракционные − 8".
Детали: Железняк отметил, что законопроект приняли без предложений Комитета.
Для внесения поправок есть время до 21 февраля, после чего будет голосование во втором чтении.
"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", − подытожил Железняк.
Примат написав:ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.
а откуда этой любви взяться? у бизнеса есть деньги за которые он покупает все что ему нравится - и за это их и ненавидят. у меня во дворе такой "бизнесмен" открыл стомат кабинет. сделал пристройку сверху на домовых коммуникациях. как думаете кто в суде выиграл - жильцы дома или "бизнесмен" ?
Прекрасна ілюстрацію совкового трешу в голові.. Подумайте - а звідки гроші в цього бізнесмена? Він же не купує/продає яйця по 17..Він надає послуги НАСЕЛЕННЮ. І от населення ЗАПЛАТИЛО йому за ЙОГО ПОСЛУГИ стільки що він вирішив РОЗШИРИТИ ОБЄМ ПОСЛУГ для ВАС.
Тому мене дивує ненависть наприклад до АТБ чи Рошена... Людини самостійно несуть свої гроші в обємах які дозволяють будувати нові магазини - але в громадянином з совковим мишленням цей бізнесмен - сволота...
А який тоді Бізнес для Вас правильний? Наведіть приклади.