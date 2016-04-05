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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6681668266836684>
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:10

  Investor_K написав:
  холява написав:
  Investor_K написав:
6 годин 11 хвилин
Нушотамамериканскаяпомощь?
8 годин 44 хвилин
Ну що товариші сьогодні до нас прийде повний пісець.

Доллар по 50?


Не дай Господь , щоб так людину з ранку ковбасило через гроші іншої держави .
ну і переляк за свої .......
Іншої думки не побачив .

Ви вмієте бачити думки?[/quote]


ТАК !
Особливо ті що льются на форум у вигляді різного лайна , наприклад "Ну що товариші сьогодні до нас прийде повний пісець"
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.


Там порахували всіх включаючи МВС, ДФС, ДПСУ. І основний контингент 50+.
По-перше, поліцейські звання це ніяк не військові.
По-друге як Ви себе бачите перенавчати майорів-полковників 50+ МВС на рядові чи сержантські піхотні ВОС?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:23

  vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют


це не працює
у Західу(США, ООН)не було бажання вводити миротворців ще у травні 2014(або лютому 2015)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:27

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:ранее писал, переговоры должны вести страны гаранты под гарантии безопасности. На линию разраничения ввести миротворцев. Перспективы выйти на границу 91 в ближайшие годы отсутствуют


це не працює
у Західу(США, ООН)не було бажання вводити миротворців ще у травні 2014(або лютому 2015)

Тоді всі на заході робили вигляд, що "іхтамнєт". Зараз таке не прокатить
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:32

  Василь-Рівне написав:
  vitaliiangel написав:
156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.

Зображення


Детройтед ау? Де ти? Тебе вже відкритим текстом голова комітету соцполітики закликає до служби :wink:


спитайте у Третякової-де її родичи воюють? ні де
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:38

  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
Я знав що Любарський не зайде, бо критикує владу від Бога.

Про євреїв дивно таке чути, якраз вони там тисячі років блукали, то Єгепет, то Вавилон, то Іспанія, то ВКЛ, а сучасній державі Ізраїль ще нема і сотні років.

Любарский "не зашёл" по другим причинам и я вкратце объяснил, почему. Подробнее, не буду, здесь это никому не интересно.
Поверьте, я могу оценить рациональное зерно (если оно есть) даже у человека, который мне, в общем, не нравится. Или не нравятся какие-то его взгляды.
О евреях я написал - им помогла сохраниться отличающаяся религия и то, что они за неё держались. У украинцев ничего принципиально отличного от других европейских народов нет, поэтому при рассеянии растворятся относительно быстро. Возможно, ошибаюсь.


Любарского не дивлюся ще з грудня 2023, коли він бере келих вина і після починає нести пургу (до речі цікавіше було прочитати про історію містечка Любар ніж слухати Любарского який почав ходити по колу останні 2 місяці), може вино заважає? може щось інше, бо реальних порад як Україні встояти проти потужного ворога -не має (подолати корупцію? і що ще?)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:39

Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Источник: Железняк в Telegram

Прямая речь нардепа: "Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. За − 243 (я и коллеги по фракции не голосовали). По фракциям: Слуга народа − 178, Европейская солидарность − 0, Батькивщина − 0, Платформа за жизнь и мир − 17, За будущее − 7, Голос − 3, Доверие − 18, Восстановление Украины − 12, Внефракционные − 8".

Детали: Железняк отметил, что законопроект приняли без предложений Комитета.

Для внесения поправок есть время до 21 февраля, после чего будет голосование во втором чтении.

"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", − подытожил Железняк.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:43

  mephala написав:
  Примат написав:ненависть к владельцам бизнеса, что все владельцы всё украли и так далее.
а откуда этой любви взяться? у бизнеса есть деньги за которые он покупает все что ему нравится - и за это их и ненавидят.
у меня во дворе такой "бизнесмен" открыл стомат кабинет. сделал пристройку сверху на домовых коммуникациях. как думаете кто в суде выиграл - жильцы дома или "бизнесмен" ?
Прекрасна ілюстрацію совкового трешу в голові..
Подумайте - а звідки гроші в цього бізнесмена? Він же не купує/продає яйця по 17..Він надає послуги НАСЕЛЕННЮ.
І от населення ЗАПЛАТИЛО йому за ЙОГО ПОСЛУГИ стільки що він вирішив РОЗШИРИТИ ОБЄМ ПОСЛУГ для ВАС.

Тому мене дивує ненависть наприклад до АТБ чи Рошена...
Людини самостійно несуть свої гроші в обємах які дозволяють будувати нові магазини - але в громадянином з совковим мишленням цей бізнесмен - сволота...

А який тоді Бізнес для Вас правильний? Наведіть приклади.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:То не мая фраза. Майте совість!


майте совість, придбайте трохи мізків (чи допоможе?)

https://b-pro.com.ua/katalog/biologiya/ ... arteriyami
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:50

  flysoulfly написав:Но особенно логично же, что ненавидят именно бизнесменов, a не продажных суд и остальные государственные инстанции (и имя им легион), реально позволивших в данном случае стройку.

Можно бегать пытаться убить каждого комара, а можно осушить болото, где комары живут и плодятся.


я сказал почему именно не любят бизнес и олигархов.
а кто больше виноват - тот кто дает взятку или тот кто берет это кто как на проблему смотрит...
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