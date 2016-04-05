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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6681668266836684
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Тоді всі на заході робили вигляд, що "іхтамнєт". Зараз таке не прокатить


тоді з обох сторін було задіяно менше 200к (10к блакитних касок вистачило) , сьогодні не менше 1млн, і лінія фронту 900км(умовно, може навіть більше)

малоймовірно, що знайдуться бажаючи країни -миротворців треба 100-120к мініму

Трамп за добу все порішає (Дуда впевнений, бо Трамп надав Польщі багато зброї (за добу підписали всі контракти)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:55

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:
156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.


Там порахували всіх включаючи МВС, ДФС, ДПСУ. І основний контингент 50+.
По-перше, поліцейські звання це ніяк не військові.
По-друге як Ви себе бачите перенавчати майорів-полковників 50+ МВС на рядові чи сержантські піхотні ВОС?

грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:57

  mephala написав:
  flysoulfly написав:Но особенно логично же, что ненавидят именно бизнесменов, a не продажных суд и остальные государственные инстанции (и имя им легион), реально позволивших в данном случае стройку.

Можно бегать пытаться убить каждого комара, а можно осушить болото, где комары живут и плодятся.


я сказал почему именно не любят бизнес и олигархов.
а кто больше виноват - тот кто дает взятку или тот кто берет это кто как на проблему смотрит...


люди не люблять тупих випендрьожників...

до чого викладати всі дрібниці в соцмережі?
о це бісить людей найбільше (особисто тих(або родичів тих) ,
хто воює і проливає свою кров(чи вже загинув)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 09:58

Хто бажає, той вже 2 роки літає і воює

  Hotab написав:Інша справа - політати в Україні на чомусь цікавому. Може ще буде шанс.

Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:05

  konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
это дурь которую не хочется комментировать. Надо определиться есть ли дефицит кадров или блатных не трогаем. Чтобы наловить безработных придумываются новые законы, создаются реестры. А пенсионеры силовики вот пожалуйста, спасибо не надо, они подизносились.

То есть качества кандидатов значения не имеет. Хотят закрыть какие-то текущие дыры. На шаг вперёд не думают. Никто не собирается войну выигрывать?

Чтобы был результат, надо брать лучших, тех кто уже проявили себя, а не котов в мешке. обучать, мотивировать, ставить правильные и достижимые цели.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))


як не можна? можна

тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник (якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))

менше ніж командир роти-це зневага до його погонів, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі

до речі, зампотехи бувають різні

Зампотеха много лет назад вынудили оставить службу с напутствием: «Вы пересидели на своей должности в этом звании. Или ищите себе новую, или...». «Искать должность» - означало пойти против и офицерских, и жизненных принципов. Он выбрал «или». Зато с началом АТО вернулся в часть, а затем стал одним из немногих мобилизированных, который не ушел на «дембель», а подписал контракт.

https://lb.ua/blog/evgeniy_shvets/31038 ... geroi.html
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