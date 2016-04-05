Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: [Такер Карлсон сейчас в Москве и берет интервью у Владимира Путина. Это первый американский журналист, взявший интервью у Путина с начала войны на Украине. Что это говорит вам о Такере Карлсоне и правых СМИ, а также о Владимире Путине?] Это показывает мне то, что, я думаю, мы все и так знаем. Это то, что он – полезный идиот. Он как щенок. Знаете, каким-то образом, после того как его уволили из стольких изданий в США, я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским изданием, потому что он – полезный идиот. Но это также признак того, что сейчас в этой стране есть люди, которые являются пятой колонной Владимира Путина. Почему? Я не знаю. Почему некоторые республиканцы бросают свой жребий? Почему американцы в основном верят Путину? Почему Трамп верит Путину больше, чем 11 наших разведывательных служб?