156000 військових пенсіонерів у віці до 60 років наразі ніде не працюють та не служать в ЗСУ, — голова комітету з соцполітики та захисту прав ветеранів ВР Галина Третякова.
Там порахували всіх включаючи МВС, ДФС, ДПСУ. І основний контингент 50+. По-перше, поліцейські звання це ніяк не військові. По-друге як Ви себе бачите перенавчати майорів-полковників 50+ МВС на рядові чи сержантські піхотні ВОС?
грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
это дурь которую не хочется комментировать. Надо определиться есть ли дефицит кадров или блатных не трогаем. Чтобы наловить безработных придумываются новые законы, создаются реестры. А пенсионеры силовики вот пожалуйста, спасибо не надо, они подизносились.
То есть качества кандидатов значения не имеет. Хотят закрыть какие-то текущие дыры. На шаг вперёд не думают. Никто не собирается войну выигрывать?
Чтобы был результат, надо брать лучших, тех кто уже проявили себя, а не котов в мешке. обучать, мотивировать, ставить правильные и достижимые цели.
konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
як не можна? можна
тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник (якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))
менше ніж командир роти-це зневага до його погонів, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі
до речі, зампотехи бувають різні
Зампотеха много лет назад вынудили оставить службу с напутствием: «Вы пересидели на своей должности в этом звании. Или ищите себе новую, или...». «Искать должность» - означало пойти против и офицерских, и жизненных принципов. Он выбрал «или». Зато с началом АТО вернулся в часть, а затем стал одним из немногих мобилизированных, который не ушел на «дембель», а подписал контракт.
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: [Такер Карлсон сейчас в Москве и берет интервью у Владимира Путина. Это первый американский журналист, взявший интервью у Путина с начала войны на Украине. Что это говорит вам о Такере Карлсоне и правых СМИ, а также о Владимире Путине?] Это показывает мне то, что, я думаю, мы все и так знаем. Это то, что он – полезный идиот. Он как щенок. Знаете, каким-то образом, после того как его уволили из стольких изданий в США, я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским изданием, потому что он – полезный идиот. Но это также признак того, что сейчас в этой стране есть люди, которые являются пятой колонной Владимира Путина. Почему? Я не знаю. Почему некоторые республиканцы бросают свой жребий? Почему американцы в основном верят Путину? Почему Трамп верит Путину больше, чем 11 наших разведывательных служб?
konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
як не можна? можна
тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник (якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))
менше ніж командир роти-це зневага до його погонів, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі
А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.