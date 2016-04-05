Додано: Чет 08 лют, 2024 10:29

Нардеп пропонує першочергово мобілізувати колишніх військових та правоохоронців, які вийшли на пенсію у 40 – 45 років

Балога обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним



«В країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни та рано пішли на пенсію. Маю на увазі військових та правоохоронців, які в 40-45 років йшли на «заслужений відпочинок» та отримували різноманітні пільги, через те, що «тяжко» працювали на державу», – йдеться у його повідомленні.



Балога наголосив, що сьогодні Україну захищає невелика частка цих людей з понад як двохсот тисяч, а «до решти у влади питань не має». Нардеп обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним та потребують навчання елементарним речам, зокрема, азам поводження зі зброєю.



«Будівельники, трактористки, вантажники, слюсарі, айтівці, сантехніки та електрики мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю, нікого не цікавлять», – зазначив депутат.



Віктор Балога підкреслив, що таких пенсіонерів знайти не проблема, та додав, що військкоми віддають перевагу мобілізації тих, хто «щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих». На думку депутата, «без 50 літніх майорів та полковників на пенсії» країна під час війни дасть собі раду, а от без електриків чи комбайнерів та насамперед молоді – точно ні.