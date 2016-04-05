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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:29
Нардеп пропонує першочергово мобілізувати колишніх військових та правоохоронців, які вийшли на пенсію у 40 – 45 років
Балога обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним
«В країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни та рано пішли на пенсію. Маю на увазі військових та правоохоронців, які в 40-45 років йшли на «заслужений відпочинок» та отримували різноманітні пільги, через те, що «тяжко» працювали на державу», – йдеться у його повідомленні.
Балога наголосив, що сьогодні Україну захищає невелика частка цих людей з понад як двохсот тисяч, а «до решти у влади питань не має». Нардеп обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним та потребують навчання елементарним речам, зокрема, азам поводження зі зброєю.
«Будівельники, трактористки, вантажники, слюсарі, айтівці, сантехніки та електрики мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю, нікого не цікавлять», – зазначив депутат.
Віктор Балога підкреслив, що таких пенсіонерів знайти не проблема, та додав, що військкоми віддають перевагу мобілізації тих, хто «щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих». На думку депутата, «без 50 літніх майорів та полковників на пенсії» країна під час війни дасть собі раду, а от без електриків чи комбайнерів та насамперед молоді – точно ні.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:29
Я про это пару дней назад писал. В первую очередь пенсов военных, которые шли ради пособий и выхода в 45 лет на пенсию. Пусть теперь выполняют долг, за который обычный работяга им платил. Мне было 21 и предлагали в военное учил. после армии. Я ответил тогда зам. политу, что не готов умирать если будет война. А др. остались на прапора, а потом в военное. Значит они психол. были готовы, а не только растить годами пузо и теперь сидеть на форуме днями и давать всем советы про ковры - самолёты.
Кстати на гражданке тогда кто не хотел в военное учил. сразу после армии вызывали в милицию и по второму кругу, только работать уже у них. Тоже втирали про пенсию, выслугу, пособия и т.д.
Теперь пришло их время - только уже не с песней не плаце и в кабинетах с графином водочки, а с оружием в руках на поле боя.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 08 лют, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:54
prodigy написав: konstantin kirovograd написав:
грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
як не можна? можна
тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник
(якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))
менше ніж командир роти-це зневага до його погонів
, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі
А якщо цивільний директор чі головбух ТОВ чі ПП , то їх можна в піхоту солдатами, так?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 10:58
Игорь Алексеевич написав:
Я про это пару дней назад писал. В первую очередь пенсов военных, которые шли ради пособий и выхода в 45 лет на пенсию. Пусть теперь выполняют долг, за который обычный работяга им платил. Мне было 21 и предлагали в военное учил. после армии. Я ответил тогда зам. политу, что не готов умирать если будет война. А др. остались на прапора, а потом в военное. Значит они психол. были готовы, а не только растить годами пузо и теперь сидеть на форуме днями и давать всем советы про ковры - самолёты.
Кстати на гражданке тогда кто не хотел в военное сразу после армии вызывали в милицию и по второму кругу, только работать уже у них. Тоже втирали про пенсию, выслугу, пособия и т.д.
Теперь пришло их время - только уже не с песней не плаце и в кабинетах с графином водочки, а с оружием в руках на поле боя.
може час настав, але спостерігаю трохи інше: до 2022 в поліції охорони працювали офіцери 40-45 років, у 2023 бачив переважно значно молодших (22-26 років)
куди поділись 45 річні мені невідомо (може поповнили лави пенсіонерів), а свої місце звільнили своїм дітям? бо офіційні зарплати там 20-22 к грн
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:02
холява написав:
Іншої думки не побачив
Вітаю!
А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації?
І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:05
Мені дуже сподобалась твоя фраза "Вломати ухилянтам"👍👍👍😁😁😁
vitaliiangel написав:
ставить правильные и достижимые цели
>>>
vitaliiangel написав:
"Вломим каждому улыхянту в табло и всем сразу полегчает".
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:07
Vadim_ написав:
А якщо цивільний директор чі головбух ТОВ чі ПП , то їх можна в піхоту солдатами, так?
після 2 місяців підготовки БЗВП кожний,
хто пройшов ВЛК може бути стрільцем в піхоті
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:12
Успіх написав: холява написав:
Іншої думки не побачив
Вітаю!
А я не побачив відповіді на свої питання: скільки часу потрібно чекати на прийняття закону ДЕмобілізації?
І чи там внесли поправку - 18-24міс хто відслужив, йде на дембель?
ні, не внесли
це закон про мобілізацію, про демобілізацію закон буде попізже (сорри за недоречний гумор, але на жаль це факт)
в сети читав , що у країни має бути план Б (план А-США надають 60млрд), коли допомоги
від США в 2024 не буде...
-це по перше-гроші орків (300 млрд дол заарештованих у різних країнах)
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:13
prodigy написав: Vadim_ написав:
А якщо цивільний директор чі головбух ТОВ чі ПП , то їх можна в піхоту солдатами, так?
після 2 місяців підготовки БЗВП кожний, хто пройшов ВЛК
може бути стрільцем в піхоті
за співпадінням - кожен пройде ВЛК...
великий тиск, хвора спина або суглоби не заважає одягти бронік та бігати з бк, хоч деякий час... хоч би для статистики.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 08 лют, 2024 11:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 11:14
Игорь Алексеевич написав:
Пусть теперь выполняют долг, за который обычный работяга им платил. Мне было 21 и предлагали в военное учил. после армии. Я ответил тогда зам. политу, что не готов умирать если будет война. А др. остались на прапора, а потом в военное. Значит они психол. были готовы, а не только растить годами пузо и теперь сидеть на форуме днями и давать всем советы про ковры - самолёты.
получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.
Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)
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