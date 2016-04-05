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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6683668466856686
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:20

Коментар Заступника Голови Нацполіції Олександра Фацевича:

Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.
Крым 14год. Они ходили строем с песней к зелёным чел., вместо того, что бы брать оружие и воевать. И все гордились ими - молодцы, они предотвратили войну. И к чему эти хороводы привели в дальнейшем? Они прекрасно понимали, к чему приведёт оружие в руках, поэтому для дураков показали храбрость с песней и строем - туда - сюда ходить...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 08 лют, 2024 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це якесь ганьбище!

Вчора слуги разом з ОПЗЖ в першому читанні проголосували законопроєкт про мобілізацію.

«ЄС» публічно виклала всі застереження до цього набору слів, поданого під виглядом законопроєкту. Зазначивши його корупційні і антиконституційні норми.

Зверніть увагу, Верховний Головнокомандуючий, який за Конституцією відповідає за мобілізацію, ані слова про ключовий проєкт не сказав. Ані в традиційному звернені, ніяк! Самоусунувся.

Й ось сьогодні виходить голова монобільшості Д. Арахамія і слово в слово повторює всі застереження «ЄС» до законопроєкту #10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

Й щодо людей з інвалідністю; й щодо неконституційності блокування особистих рахунків та майна громадян; й щодо катастрофи з відмовою надавати консульські послуги. Й необхідності збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.

Може, Давід став порохоботом, що таке про законопроєкт говорить, повторюючи слово в слово застереження «ЄС»? Я прям переживаю за нього.

Ще сказав, що мовляв не бачить в ВР депутатів, готових таке підтримувати:) Але ж вчора 243 депутати саме це і підтримали! Слуги , ОПЗЖ і троє колег від Голосу:) Цікаво тепер почути аргументи пана Юрчишина, навіщо було голосувати те, проти чого виступили ваш військовий Роман Костенко й члени комітету нацбезпеки Рахманін і Бобровська.

Саме тому «ЄС» і наполягала , що законопроєкт про мобілізацію має вносити Верховний Головнокомандуючий, а не уряд. Бо бачимо, що це не про справедливість, не про вирішення проблеми, а про примус і заборону на демобілізацію.

Ми виявилися праві. Шкода лише, що слуги спочатку проголосували, а потім прочитали…

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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Фронт не витримає, ЗСУ критично не вистачає людей, – The Washington Post.

Видання пише, що срачі про мобілізацію злять і демотивують бійців на передовій. Один з комбатів, на умовах анонімності сказав, що в його підрозділі наразі менше 40 піхотинців, а має бути 200. Така ситуація практично скрізь.

Або ми всі разом, і виграємо цю війну, або сремось далі

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ry-russia/
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:39

  whois2010 написав:А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
общество разделили на сорта. ВИП силовики хотят в войну неприкосновенность и продолжать ужинать в ресторанах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:41

vitaliiangel ,

Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)


Якщо три був HR на взуттєвій фабриці, ти вмієш шити взуття, чи ти був «свадєбним генералом» і ВІП-сапожником?
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