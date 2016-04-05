Додано: Чет 08 лют, 2024 11:28

Це якесь ганьбище!



Вчора слуги разом з ОПЗЖ в першому читанні проголосували законопроєкт про мобілізацію.



«ЄС» публічно виклала всі застереження до цього набору слів, поданого під виглядом законопроєкту. Зазначивши його корупційні і антиконституційні норми.



Зверніть увагу, Верховний Головнокомандуючий, який за Конституцією відповідає за мобілізацію, ані слова про ключовий проєкт не сказав. Ані в традиційному звернені, ніяк! Самоусунувся.



Й ось сьогодні виходить голова монобільшості Д. Арахамія і слово в слово повторює всі застереження «ЄС» до законопроєкту #10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.



Й щодо людей з інвалідністю; й щодо неконституційності блокування особистих рахунків та майна громадян; й щодо катастрофи з відмовою надавати консульські послуги. Й необхідності збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.



Може, Давід став порохоботом, що таке про законопроєкт говорить, повторюючи слово в слово застереження «ЄС»? Я прям переживаю за нього.



Ще сказав, що мовляв не бачить в ВР депутатів, готових таке підтримувати:) Але ж вчора 243 депутати саме це і підтримали! Слуги , ОПЗЖ і троє колег від Голосу:) Цікаво тепер почути аргументи пана Юрчишина, навіщо було голосувати те, проти чого виступили ваш військовий Роман Костенко й члени комітету нацбезпеки Рахманін і Бобровська.



Саме тому «ЄС» і наполягала , що законопроєкт про мобілізацію має вносити Верховний Головнокомандуючий, а не уряд. Бо бачимо, що це не про справедливість, не про вирішення проблеми, а про примус і заборону на демобілізацію.



Ми виявилися праві. Шкода лише, що слуги спочатку проголосували, а потім прочитали…



І.Геращенко