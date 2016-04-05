Успіх написав:То може "Вломим військовим пенсіонерам і всім стане краще!" ?
тут был уже один забрасывал форум моими цитатами. По поводу и без. Часто (всегда?) не понимая смысл сказанного. Я не предлагал никому вломить, если что. Данная фраза была примером, что проблему перенесли из интеллектуальной плоскости в эмоциональную. Интеллект не станет рекомендовать "вломить" потому что это ни к чему не приведёт. А у кого накопилось эмоций, тем да полегчает. Тогда это другая проблема и дембелем она не решается. Желание вломить за 2 года проведённых в блиндаже никуда не денется.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 08 лют, 2024 11:59, всього редагувалось 2 разів.
jump написав: Нардеп пропонує першочергово мобілізувати колишніх військових та правоохоронців, які вийшли на пенсію у 40 – 45 років Балога обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним
«В країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни та рано пішли на пенсію. Маю на увазі військових та правоохоронців, які в 40-45 років йшли на «заслужений відпочинок» та отримували різноманітні пільги, через те, що «тяжко» працювали на державу», – йдеться у його повідомленні.
Балога наголосив, що сьогодні Україну захищає невелика частка цих людей з понад як двохсот тисяч, а «до решти у влади питань не має». Нардеп обурений тим, що наразі першочергово мобілізують тих, хто все життя був цивільним та потребують навчання елементарним речам, зокрема, азам поводження зі зброєю.
«Будівельники, трактористки, вантажники, слюсарі, айтівці, сантехніки та електрики мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю, нікого не цікавлять», – зазначив депутат.
Віктор Балога підкреслив, що таких пенсіонерів знайти не проблема, та додав, що військкоми віддають перевагу мобілізації тих, хто «щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих». На думку депутата, «без 50 літніх майорів та полковників на пенсії» країна під час війни дасть собі раду, а от без електриків чи комбайнерів та насамперед молоді – точно ні.
майорів та полковників треба розжалувати до рядових щоб дати автомат та відправити в окоп під командування ст. лейтенанта.
Успіх написав:То може "Вломим військовим пенсіонерам і всім стане краще!" ?
тут был уже один забрасывал форум моими цитатами. По поводу и без. Часто (всегда?) не понимая смысл сказанного. Я не предлагал никому вломить, если что. Данная фраза была примером, что проблему перенесли из интеллектуальной плоскости в эмоциональную. Интеллект не станет рекомендовать "вломить" потому что это ни к чему не приведёт. А у кого накопилось эмоций, тем да полегчает. Тогда это другая проблема и дембелем она не решается. Желание вломить за 2 года проведённых в блиндаже никуда не денется.
Друже! Та я все чудово розумію! Я просто приколююсь
Ясна річ, що мали б починати справді з тих, що хоч якесь мають відношення до зброї.... якусь підготовку проходили/проходять періодично... А вони взялись за трактористів/баристів, яких легше нагнути...
Тож, якщо кому і хочеться "вломити" за 23міс. служби, то хіба законотворцям! Ну і всім тим генералісімусам, які мали ПЕРШІ підказувати/диктувати ПРАВИЛЬНІ закони законотворцям!
prodigy написав:......... в сети читав , що у країни має бути план Б (план А-США надають 60млрд), коли допомоги від США в 2024 не буде... -це по перше-гроші орків (300 млрд дол заарештованих у різних країнах)
Игорь Алексеевич написав:А счета я думаю многие в марте начнут закрывать, что бы не капала потом комис. и не тепать в банк на закрытие. А там не закроют, скажут тащи справку с ТЦК. И
официально работающие м 25-60 уйдут в тень. Пушкой по воробьям. Денег и так в бюджете нет еще и эти налоги потеряются. Итого чтобы набрать 500 тыс ухылянтов потеряется пару млн налогоплательщиков. В итоге пойманным ухылянтам не будет чем зарплаты платить и их отпустят.
Успіх написав:Та я все чудово розумію!
а я и не тебе объяснял может кто то не помнит откуда родилась знаменитая фраза и начнет думать, что я призываю трогать друг другу табло.
Игорь Алексеевич написав:Крым 14год. Они ходили строем с песней к зелёным чел., вместо того, что бы брать оружие и воевать.
такой был приказ я так понимаю. Крым обменяли на иллюзию мира.
полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області та всіх спецпризначенців —розформували і перевели до штурмової бригади Національної поліції «Лють».
Про це повідомив заступник Голови Національної поліції генерала поліції Олександр Фацевич.
whois2010 написав:А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)
Якщо три був HR на взуттєвій фабриці, ти вмієш шити взуття, чи ти був «свадєбним генералом» і ВІП-сапожником?
так давайте цивильных тоже уважать - если чел при должности это неуважение его отправлять в окоп. ему только руководящую должность нужно предоставлять. а то выходит одних ломают через колено а другие не могут так как у них погоны. содрать тогда те погоны если они кому то мешают.