Додано: Чет 08 лют, 2024 12:47

Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab , ви видео дивилися , пара сторінок вгору, чі не "помітили" ? Hotab , ви видео дивилися , пара сторінок вгору, чі не "помітили" ?

Я читав його інтервʼю до того, як ви вже двічі (для чогось) виклали його тут. Ви щось хочете конкретне від мене почути? Я знаю його історію. Що вас цікавить ? Я читав його інтервʼю до того, як ви вже двічі (для чогось) виклали його тут. Ви щось хочете конкретне від мене почути? Я знаю його історію.

Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці? Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці?

Він приїхав з «Африки» (насправді з Афганістану та іншої Азії) , де пару десятків років працював на 15 куїв в місяць кешем без податків. Забезпечивши себе, дітей, внуків і правнуків , вирішив повоювати. Проте країна воювала з 14 року. За копійки, а не за 15 куїв. Чому за копійки? Бо з 15 куїв податки не платились.Якщо у вас тут протиставлення мене до нього, то коли він свої з «14 до 23-го» відлітає на сході (хай хоча б половину цього терміну, враховуючи нині більшу інтенсивність) , а я стільки ж років як він поскирдую куї в жарких країнах, тоді зрівняємось.Загалом, вас , Вадим має цікавити ключове: щоб кожен наявний в Україні військовий хелікоптер не був без вершника. І цієї проблеми не існує. А буду зараз я на військовому вертольоті на сході, а дідусь на цивільному в Африці, чи ми вже помінялись місцями - це вас взагалі не має турбувати.