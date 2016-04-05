RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6685668666876688
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:47

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Hotab , ви видео дивилися , пара сторінок вгору, чі не "помітили" ?

Я читав його інтервʼю до того, як ви вже двічі (для чогось) виклали його тут. Ви щось хочете конкретне від мене почути? Я знаю його історію. Що вас цікавить?

Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці?

Він приїхав з «Африки» (насправді з Афганістану та іншої Азії) , де пару десятків років працював на 15 куїв в місяць кешем без податків. Забезпечивши себе, дітей, внуків і правнуків , вирішив повоювати. Проте країна воювала з 14 року. За копійки, а не за 15 куїв. Чому за копійки? Бо з 15 куїв податки не платились.
Якщо у вас тут протиставлення мене до нього, то коли він свої з «14 до 23-го» відлітає на сході (хай хоча б половину цього терміну, враховуючи нині більшу інтенсивність) , а я стільки ж років як він поскирдую куї в жарких країнах, тоді зрівняємось.

Загалом, вас , Вадим має цікавити ключове: щоб кожен наявний в Україні військовий хелікоптер не був без вершника. І цієї проблеми не існує. А буду зараз я на військовому вертольоті на сході, а дідусь на цивільному в Африці, чи ми вже помінялись місцями - це вас взагалі не має турбувати.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 лют, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:49

  Hotab написав:vitaliiangel ,

Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)


Якщо три був HR на взуттєвій фабриці, ти вмієш шити взуття, чи ти був «свадєбним генералом» і ВІП-сапожником?

как всегда набор букв. директору фабрики не надо уметь шить обувь, он отвечает за KPI организации бизнес процессов. После увольнения "ВИП статус" за ним не сохраняется, и вполне такое возможно, что следующей должностью будет инженер, водитель или даже сторож.

На гражданке на хлебные места очередь из 100 человек (90 из которых блатные). Рассчитывать что если ты был директором в одном месте, тебя возьмут директором в другое... слегка наивно. Другими словами, после увольнения ты - никто, даже не свадебный генерал. Так построена "рыночно-коррупционная" система.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22079
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 12:58

vitaliiangel , Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.
Hotab
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:07

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці?

Він приїхав з «Африки» (насправді з Афганістану та іншої Азії) , де пару десятків років працював на 15 куїв в місяць кешем без податків. Забезпечивши себе, дітей, внуків і правнуків , вирішив повоювати. Проте країна воювала з 14 року. За копійки, а не за 15 куїв. Чому за копійки? Бо з 15 куїв податки не платились.
Якщо у вас тут протиставлення мене до нього, то коли він свої з «14 до 23-го» відлітає на сході (хай хоча б половину цього терміну, враховуючи нині більшу інтенсивність) , а я стільки ж років як він поскирдую куї в жарких країнах, тоді зрівняємось.

Наскільки мені відомо , то використання бойової авіації було заборонено в АТО/ООС на ОРДЛО , десь з осені 14 го и до початку повномасштабної.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:07

  Hotab написав:vitaliiangel , Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.


это вы сделали вид что не поняли о чем разговор.
речь зашла о том что отставных полканов нельзя в окопы так как у них погоны.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5683639#p5683639
mephala
 
Повідомлень: 8911
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:13

  Ой+ написав:
  whois2010 написав:А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.

Щодо одного є тінь сумнівів:
Володимир Бойко, розповів, чим займався Юрій Луценко на військовій службі https://life.znaj.ua/477337-volodimir-b ... v-tverezim

Ми не знаємо, яку правду розповідає В.Бойко і з якою метою, але є речі, які викликають повагу до Луценка:
- він пішов до військових лав із перших днів війни у 58(!) років (хоча міг би виїхати за кордон чи сидіти вдома);
- він перебував в Миколаївській області, де часто і густо прилітало, тобто людина ризикувала життям на рівні з військовими;
- він зробив чудову піар-компанію, показав українцям приклад для наслідування та зробив внесок у інфовійну на міжнародному рівні (це особливо важливо було на початку війни - донести до інших країн правду про агресію рф);
- він використав свій досвід і зв'язки з колишньої посади на боротьбу з ворогом.
Ви багато чиновників такого рангу знаєте, які в 50+ пішли хоча б у тероборону?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4623
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:15

  Hotab написав:vitaliiangel , Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.

да одинаково плохие. Выше я говорил, если нужен результат, брать людей "с улицы" - верх некомпетентности.

Одно время мне приходилось открывать филиал в Одессе и брать 60 человек "с улицы". В первые месяцы KPI был отрицательный, одни работали плохо, других надо было переучивать, третьи вообще забивали на работу в надежде получить 1ю зарплату и слинять.

Примеры выше = 100% человеческий фактор. И в этоим плане Детройт на 2 гловы выше любого новичка, потому что работодатель знает пределы его возможностей и какие он несёт риски. Обучение стоит денег. На кого их лучше потратить на морально устойчивого Детройт или на кота в мешке?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22079
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:16

Vadim_

Наскільки мені відомо , то використання бойової авіації було заборонено в АТО/ООС на ОРДЛО , десь з осені 14 го и до початку повномасштабної.

Вам невірно відомо. Останнє бойове застосування саме для нанесення удару відбулось у лютому 15 року. Але це не означає що військова авіація не працювала.. мі8 возили поранених , десант, вантажі. Мі24 ганялись за БПЛА а також супроводжували Мі8.
Зараз теж задач на вогневе ураження не дуже багато . Кілька машин на сотню - другу наявних пілотів працює щодня. Тобто пілот зараз місяць працює (чергує) , півроку чекає свою чергу. Хоча я б навіть ці вогневі задачі відмінив: вони не ефективні на наявній техніці. А кращої нема,
Hotab
 
Повідомлень: 10926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:16

  budivelnik написав:
  moveton написав:Украина все первые 30 лет своего существования была стабильно деградирующим болотом.
Брехня.
Спочатку Україна пішла в сторону совка ( комуністи проголосували за відділення тому, що в ерефії комуністи програли , а тому українські боялись що їх нагнуть)-вибрали Кравчука
Потім Вибрали Кучму - цей господарник( перша сходинка від комуністів(партбюро) до капіталістів(директори)
Потім вибрали Ющенка- друга сходинка від червоних директорів до капіталістів-підприємців
Потім сходинка вниз - Янукович ( ці були за співпрацю з росією , тому що для нихце ув практично єдиний ринок збуту продукції яку випускали вкрадені за кравчука заводи)
Потім знову вверх - Порошенко - це взагалі повний капіталізм
Потім сходинка в сторону - Зеленський( спроба популістів знайти ТОСЮ яка за них все зробить)...

Як бачите як мінімум три сходинки за перших 30 років - ми пройшли.

Сходинка в сторону це падіння з драбини.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3053
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6685668666876688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, Vadim_, vitaliiangel і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 556322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22834
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (423)
08.02.2024 12:42
Ринок ОВДП (5652)
08.02.2024 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.