Додано: Чет 08 лют, 2024 13:16



Наскільки мені відомо , то використання бойової авіації було заборонено в АТО/ООС на ОРДЛО , десь з осені 14 го и до початку повномасштабної.



морально устойчивого Детройт или на кота в мешке?



речь зашла о том что отставных полканов нельзя в окопы так как у них погоны.



Вам невірно відомо. Останнє бойове застосування саме для нанесення удару відбулось у лютому 15 року. Але це не означає що військова авіація не працювала.. мі8 возили поранених , десант, вантажі. Мі24 ганялись за БПЛА а також супроводжували Мі8.Зараз теж задач на вогневе ураження не дуже багато . Кілька машин на сотню - другу наявних пілотів працює щодня. Тобто пілот зараз місяць працює (чергує) , півроку чекає свою чергу. Хоча я б навіть ці вогневі задачі відмінив: вони не ефективні на наявній техніці. А кращої нема,Та який там він «устойчівий». Йому там слухачі нерви виматали на парах))Насправді я не знаю який він. Але підстав вважати його кращим - жодних. По мені так тракторист , який звик митися раз в тиждень літом в річці, а зимою в тазику - стійкіший, ніж зніжений в харківській квартирі Детройт. Я йому не адвокат, але обʼєктивно так обʼєктивно.Це інша паралельна тема розмови. Так, по нинішнім законам не можна. І мабуть історія не знає таких випадків у жодній з країн на жодній з воєн. Якщо є приклади - поправте. Тільки через штрафбат за конкретні злочини.Проте «паркан» в цивільне життя також часто приходить охоронцем в АТБ або автостоянки.