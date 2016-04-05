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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 12:47
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
Hotab , ви видео дивилися , пара сторінок вгору, чі не "помітили" ?
Я читав його інтервʼю до того, як ви вже двічі (для чогось) виклали його тут. Ви щось хочете конкретне від мене почути? Я знаю його історію. Що вас цікавить
?
Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці?
Він приїхав з «Африки» (насправді з Афганістану та іншої Азії) , де пару десятків років працював на 15 куїв в місяць кешем без податків. Забезпечивши себе, дітей, внуків і правнуків , вирішив повоювати. Проте країна воювала з 14 року. За копійки, а не за 15 куїв. Чому за копійки? Бо з 15 куїв податки не платились.
Якщо у вас тут протиставлення мене до нього, то коли він свої з «14 до 23-го» відлітає на сході (хай хоча б половину цього терміну, враховуючи нині більшу інтенсивність) , а я стільки ж років як він поскирдую куї в жарких країнах, тоді зрівняємось.
Загалом, вас , Вадим має цікавити ключове: щоб кожен наявний в Україні військовий хелікоптер не був без вершника. І цієї проблеми не існує. А буду зараз я на військовому вертольоті на сході, а дідусь на цивільному в Африці, чи ми вже помінялись місцями - це вас взагалі не має турбувати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 12:49
Hotab написав:vitaliiangel
,
Я думал зарплаты/пенсии военным платятся за то, чтобы в назначенное время они были готовы стать на защиту. Ан нет им платят за погоны (читай за ум и красоту)
Якщо три був HR на взуттєвій фабриці, ти вмієш шити взуття, чи ти був «свадєбним генералом» і ВІП-сапожником?
как всегда набор букв. директору фабрики не надо уметь шить обувь, он отвечает за KPI организации бизнес процессов. После увольнения "ВИП статус" за ним не сохраняется, и вполне такое возможно, что следующей должностью будет инженер, водитель или даже сторож.
На гражданке на хлебные места очередь из 100 человек (90 из которых блатные). Рассчитывать что если ты был директором в одном месте, тебя возьмут директором в другое... слегка наивно. Другими словами, после увольнения ты - никто, даже не свадебный генерал. Так построена "рыночно-коррупционная" система.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 12:58
vitaliiangel , Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:07
Hotab написав: Vadim_ написав: Hotab написав:
Шо йому не завадило з першого дня повномасштабної бути на бойових вилітах і шо йому завадило опинитися в Африці?
Він приїхав з «Африки» (насправді з Афганістану та іншої Азії) , де пару десятків років працював на 15 куїв в місяць кешем без податків. Забезпечивши себе, дітей, внуків і правнуків , вирішив повоювати. Проте країна воювала з 14 року. За копійки, а не за 15 куїв. Чому за копійки? Бо з 15 куїв податки не платились.
Якщо у вас тут протиставлення мене до нього, то коли він свої з «14 до 23-го» відлітає на сході
(хай хоча б половину цього терміну, враховуючи нині більшу інтенсивність) , а я стільки ж років як він поскирдую куї в жарких країнах, тоді зрівняємось.
Наскільки мені відомо , то використання бойової авіації було заборонено в АТО/ООС на ОРДЛО , десь з осені 14 го и до початку повномасштабної.
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Vadim_
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:07
Hotab написав:vitaliiangel
, Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.
это вы сделали вид что не поняли о чем разговор.
речь зашла о том что отставных полканов нельзя в окопы так как у них погоны.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5683639#p5683639
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mephala
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:13
Ой+ написав: whois2010 написав:
А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Щодо одного є тінь сумнівів:
Ми не знаємо, яку правду розповідає В.Бойко і з якою метою, але є речі, які викликають повагу до Луценка:
- він пішов до військових лав із перших днів війни у 58(!) років (хоча міг би виїхати за кордон чи сидіти вдома);
- він перебував в Миколаївській області, де часто і густо прилітало, тобто людина ризикувала життям на рівні з військовими;
- він зробив чудову піар-компанію, показав українцям приклад для наслідування та зробив внесок у інфовійну на міжнародному рівні (це особливо важливо було на початку війни - донести до інших країн правду про агресію рф);
- він використав свій досвід і зв'язки з колишньої посади на боротьбу з ворогом.
Ви багато чиновників такого рангу знаєте, які в 50+ пішли хоча б у тероборону?
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:15
Hotab написав:vitaliiangel
, Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.
да одинаково плохие. Выше я говорил, если нужен результат, брать людей "с улицы" - верх некомпетентности.
Одно время мне приходилось открывать филиал в Одессе и брать 60 человек "с улицы". В первые месяцы KPI был отрицательный, одни работали плохо (хотя вроде хотели), других надо было переучивать, третьи вообще забивали на работу в надежде получить 1ю зарплату и слинять.
Примеры выше = 100% человеческий фактор. И в этоим плане Детройт на 2 головы выше любого новичка, потому что работодатель знает пределы его возможностей и какие он несёт риски. Обучение стоит денег. На кого их лучше потратить на морально устойчивого Детройт или на кота в мешке?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 08 лют, 2024 13:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:16
Vadim_
Наскільки мені відомо , то використання бойової авіації було заборонено в АТО/ООС на ОРДЛО , десь з осені 14 го и до початку повномасштабної.
Вам невірно відомо. Останнє бойове застосування саме для нанесення удару відбулось у лютому 15 року. Але це не означає що військова авіація не працювала.. мі8 возили поранених , десант, вантажі. Мі24 ганялись за БПЛА а також супроводжували Мі8.
Зараз теж задач на вогневе ураження не дуже багато . Кілька машин на сотню - другу наявних пілотів працює щодня. Тобто пілот зараз місяць працює (чергує) , півроку чекає свою чергу. Хоча я б навіть ці вогневі задачі відмінив: вони не ефективні на наявній техніці. А кращої нема,
морально устойчивого Детройт или на кота в мешке?
Та який там він «устойчівий». Йому там слухачі нерви виматали на парах))
Насправді я не знаю який він. Але підстав вважати його кращим - жодних. По мені так тракторист , який звик митися раз в тиждень літом в річці, а зимою в тазику - стійкіший, ніж зніжений в харківській квартирі Детройт. Я йому не адвокат, але обʼєктивно так обʼєктивно.mephala
,
речь зашла о том что отставных полканов нельзя в окопы так как у них погоны.
Це інша паралельна тема розмови. Так, по нинішнім законам не можна. І мабуть історія не знає таких випадків у жодній з країн на жодній з воєн. Якщо є приклади - поправте. Тільки через штрафбат за конкретні злочини.
Проте «паркан» в цивільне життя також часто приходить охоронцем в АТБ або автостоянки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 13:34, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:16
budivelnik написав: moveton написав:
Украина все первые 30 лет своего существования была стабильно деградирующим болотом.
Брехня.
Спочатку Україна пішла в сторону совка ( комуністи проголосували за відділення тому, що в ерефії комуністи програли , а тому українські боялись що їх нагнуть)-вибрали Кравчука
Потім Вибрали Кучму - цей господарник( перша сходинка від комуністів(партбюро) до капіталістів(директори)
Потім вибрали Ющенка- друга сходинка від червоних директорів до капіталістів-підприємців
Потім сходинка вниз - Янукович ( ці були за співпрацю з росією , тому що для нихце ув практично єдиний ринок збуту продукції яку випускали вкрадені за кравчука заводи)
Потім знову вверх - Порошенко - це взагалі повний капіталізмПотім сходинка в сторону - Зеленський
( спроба популістів знайти ТОСЮ яка за них все зробить)...
Як бачите як мінімум три сходинки за перших 30 років - ми пройшли.
Сходинка в сторону це падіння з драбини.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:17
mephala написав: Hotab написав:vitaliiangel
, Витос, ты не понял (вернее сделал вид) о чем разговор. Разговор об уровне подготовки. Человек с улицы и HR обувной фабрики одинаковые специалисты в пошиве обуви. Хотя ты упорно делаешь вид, что условный Детройт в окопе будет лучше тебя. Не будет. Вы будете одинаково плохие там.
это вы сделали вид что не поняли о чем разговор.
речь зашла о том что отставных полканов нельзя в окопы так как у них погоны.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5683639#p5683639
А ещё среди них туева куча полканов времён ВФЯ. И это я бы сказала основная проблема. Оверквалифай есть в развитых странах. И что бы поменять систему навряд ли нужны пенсы из предыдущей.
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