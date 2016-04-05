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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:31
Вот смотрите сейчас примут закон, нагребут неизвестно кого и к лету-осени мейнстримом станет обсуждение непрофессионализма, низкой мотивации и неэффективности свежеприбывших. Поскольку люди нужны на вчера, никто их обучать не будет.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:36
vitaliiangel написав:
Вот смотрите сейчас примут закон, нагребут неизвестно кого и к лету-осени мейнстримом станет обсуждение непрофессионализма, низкой мотивации и неэффективности свежеприбывших. Поскольку люди нужны на вчера, никто их обучать не будет.
Кращих нема все одно. В першому бою, якщо ти виживеш, ти відстрілюєш більше патронів, ніж Детройт за все життя. І мабуть більше ніж я (якщо не рахувати снаряди до ГШ-30-2) Ви зрівняєтесь в цьому питанню. А у всіх інших ти ще до окопа його обійдеш.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 08 лют, 2024 13:39, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:38
Ой+ написав: whois2010 написав:
А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Щодо одного є тінь сумнівів:
Дочитав до місця, де бочка покотилась на Мадяра і все зрозумів.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:50
Успіх написав:
А хоч приблизно коли?
Наступного місяця?
В законе пока в первом чтении стоит 36мес. и на усмотрение главнок.. по ситуации. А как показывают сег. события и сводки - ситуация на фронте сложная. Поэтому к Вам в помощь направляются эскадрон дедов с офиц. погонами и с лампасами. Будут Вас учить, как надо воевать с саблями на баранах, коней к сожалению уже сожрали)) А то подавай Вам оружие и технику.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 08 лют, 2024 13:55
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
получается прикольная ситуация в мирное время их содержали, давали звания, в расцвете сил отпустили на пенсию, а когда пришла война оказывается, это свадебные генералы. Мы должны ими гордится, а не посылать в окоп.
Крым 14год. Они ходили строем с песней к зелёным чел., вместо того, что бы брать оружие и воевать. И все гордились ими - молодцы, они предотвратили войну. И к чему эти хороводы привели в дальнейшем? Они прекрасно понимали, к чему приведёт оружие в руках, поэтому для дураков показали храбрость с песней и строем - туда - сюда ходить...
за цей "подвиг" Мамчур Юлій Валерійович (командир 204-ї бригади тактичної авіації) був нагороджений
Орден Богдана Хмельницкого III степени (21 августа 2014) — за личное мужество и героизм, проявленные в ходе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей
на виборах 2014р був 6й у списку у БПП
про 204ту бригаду
Станом на початок 2014 року боєготовність авіапарку 204-ї бригади була вкрай низькою: бойові завдання могли виконувати 5 літаків. Формально, на озброєнні перебувало близько 45—52 винищувачів МіГ-29 і МіГ-29УБ, а також чотири навчально-тренувальних літака L-39M1, що були модернізовані в Одесі. Проте в льотному стані перебували 12 літаків МіГ-29 та МіГ-29УБ, з них до бойового застосування були придатні тільки три МіГ-29, один МіГ-29УБ і один L-39M1.
У лютому 2014 року росіяни почали окупацію Криму. Увечері 27 лютого в районі авіабази Бельбек з'явилися 16 «Уралів» і 6 БТРів з близько 500 озброєними солдатами[9] без знаків розрізнення — російськими окупаційними військами, на той час відомими як «зелені чоловічки». О 3 годині ночі 28 лютого вони захопили аеродром. Російські солдати перекрили доступ особовому складу бригади до стоянок літаків, а також вивели з ладу всі чотири винищувача, що залишалися справними: у літаків були прострелені колеса, а повітрозабірники закидані щебенем. 22 березня 204-та бригада остаточно була захоплена російськими спецпризначенцями. До 26 числа тримали затриманим її командира полковника Юлія Мамчура.[8] (були чутки, що Мамчур сам пішов до росіян і попросив потримати його (типу в полоні) доки москва і Київ не порешают проміж собою)
У квітні 2014 року бригада почала передислокацію на аеродром Кульбакине біля Миколаєва, та вивезення своєї авіаційної техніки і майна. Близько половини особового складу бригади зрадили українській присязі й перейшли на службу у ВПС Росії. Не зрадили присязі понад 240 військовослужбовців або 38 % особового складу, третина з яких була севастопольцями,[8] та 11 з 21 пілотів.[9]
7 квітня заступник начальника головного командного центру Збройних сил України генерал-майор Олександр Розмазнін сказав, що винищувачі будуть вивозити розібраними, наземним транспортом.[8]
З 10 квітня 2014 року, за узгодженням з російською стороною, представники Повітряних сил України приступили до операції з вивезення своєї авіаційної техніки та майна з Криму.[10] Бригада була передислокована до Миколаєва.[11] З території АР Крим було вивезено 43 МіГ-29 та МіГ-29УБ, а також 1 L-39M1. При цьому 9 літаків МіГ-29 та 3 одиниці L-39, які перебували в найкращому стані, росіяни залишили в окупованому Криму, а всі повернуті літаки були розукомплектованими: в кожному з них не вистачало до 11 технічних блоків. Також вдалось вивезти авіаційний тренажер та бойовий прапор частини.[9]
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:00
Hotab написав: vitaliiangel написав:
Вот смотрите сейчас примут закон, нагребут неизвестно кого и к лету-осени мейнстримом станет обсуждение непрофессионализма, низкой мотивации и неэффективности свежеприбывших. Поскольку люди нужны на вчера, никто их обучать не будет.
Кращих нема все одно. В першому бою, якщо ти виживеш, ти відстрілюєш більше патронів, ніж Детройт за все життя. І мабуть більше ніж я (якщо не рахувати снаряди до ГШ-30-2) Ви зрівняєтесь в цьому питанню. А у всіх інших ти ще до окопа його обійдеш.
Зачем ты переводишь разговор на кого то конкретно? У любого человека есть предел возможностей. Чтобы ему ставить задачи этот предел надо знать. У меня работали люди делающие маленький объем работы, зато очень качественно. Они получали свою маленькую зарплату и все были довольны. Потом приходил другой начальник, ставил им задачи выше их возможностей, далее конфликт, демотивация, увольнение. То как ты определяешь за глаза чьи то возможности говорит о том, что с людьми ты не работал. Набрать с улицы 500 тыс не понимая их возможностей отложено даст 100% невыполненных задач.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:04
prodigy
,
Весною 2014 року в країні, яка не нюхала пороху, просто заспівати перед озброєним ворог - вже подвиг
Зараз вимоги до героїв звичайно інші.
Друзі, які перші злітали на Азовсталь досі не отримали героїв (петиція була).
Хоча на мою думку Жека Соловйов (привіт барабашов, якого дуже хвилювало це питання) , який літав не першим (коли його вже чекали) заслужив і отримав зірку більш вагомо.
Зачем ты переводишь разговор на кого то конкретно?
Сорян, я не хотел именно на тебя. Просто как пример.
С людьми работал, дистанционно определять иногда имею. Ошибаться могу.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:07
prodigy написав:
про 204ту бригаду
Зашли и без одного выстрела всё забрали. Хотя бы для приличия приняли бы бой. Могли бы написать, что встретили дружелюбно братьев по оружию, обогрели, напоили и побратались. А потом договорились разойтись с миром. И вам хорошо и нам.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:08
ЛАД написав: prodigy написав:
.........
в сети читав , що у країни має бути план Б (план А-США надають 60млрд), коли допомоги
від США в 2024 не буде...
-це по перше-гроші орків (300 млрд дол заарештованих у різних країнах)
А нам их кто-то отдаёт?
США почали переговори з союзниками на тему використування арештованих активів (пише NT)
у 1990р 50млрд у Іраку конфіскували і через ООН передали Кувейту (та іншим)
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 08 лют, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:10
ЛАД написав: flyman написав:
.............
Я знав що Любарський не зайде, бо критикує владу від Бога.
Про євреїв дивно таке чути, якраз вони там тисячі років блукали, то Єгепет, то Вавилон, то Іспанія, то ВКЛ, а сучасній державі Ізраїль ще нема і сотні років.
Любарский "не зашёл" по другим причинам и я вкратце объяснил, почему. Подробнее, не буду, здесь это никому не интересно.
Поверьте, я могу оценить рациональное зерно (если оно есть) даже у человека, который мне, в общем, не нравится. Или не нравятся какие-то его взгляды.
О евреях я написал - им помогла сохраниться отличающаяся религия и то, что они за неё держались. У украинцев ничего принципиально отличного от других европейских народов нет, поэтому при рассеянии растворятся относительно быстро. Возможно, ошибаюсь.
"нам на руском удобнєє", ці розсмокчуться моментально
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